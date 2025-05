GloboNews exibe especial de Dia das Mães com Aava Santiago

Vai ao ar nesta segunda-feira (5), às 23h, na GloboNews, o especial de Dia das Mães que conta com a participação da vereadora Aava Santiago (PSDB). Gravado no Rio de Janeiro, o programa é conduzido pela jornalista Aline Midlej e reúne mulheres de diferentes áreas para uma conversa profunda sobre maternidade e o papel central das mães na sociedade brasileira.

Reconhecida por sua atuação em políticas públicas voltadas para mães, Aava foi convidada por sua habilidade em transitar entre diferentes universos — do campo progressista ao religioso — e por trazer ao debate vozes frequentemente silenciadas, especialmente de mulheres que maternam em contextos conservadores ou de fé.

“Maternidade é um território onde as diferenças não nos afastam, mas nos desafiam a olhar umas para as outras com mais empatia e menos julgamento. Fico feliz de participar de uma conversa que quer escutar para além dos discursos prontos e reconhecer as múltiplas formas de ser mãe neste país tão desigual”, afirma a vereadora.

Encontro

A parlamentar também destaca a força do encontro. “Foi uma roda de conversa potente, sem pressa, com escuta real. Um espaço de respeito às nossas histórias e às dores e conquistas que a maternidade nos traz. Sair de lá foi como sair de um abraço coletivo.”

Além de Aava, o especial conta com a presença da atriz Leandra Leal e de outras personalidades de destaque, cujas histórias refletem os diversos recortes sociais, raciais e religiosos que atravessam a experiência da maternidade no Brasil.

