Goiânia alerta sobre criadouros do Aedes aegypti durante o feriado da Semana Santa

Com a chegada do feriado prolongado da Semana Santa, que se estende até domingo, 31, e a continuidade do período chuvoso, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ressalta a importância da prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O alerta é direcionado, especialmente, aos moradores que planejam viajar neste período, para destacar a necessidade de eliminar os criadouros do mosquito antes de deixar suas residências.