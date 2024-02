Goiânia aplica 1.133 doses de vacina contra dengue no primeiro dia de vacinação

O início da campanha de vacinação contra a dengue em Goiânia, nesta quinta-feira, 15, registrou a aplicação de 1.133 doses. A ação tem como público-alvo crianças de 10 e 11 anos e continua no fim de semana (17 e 18/2) em quatro salas de vacinas estrategicamente distribuídas nos setores Pedro Ludovico, Urias Magalhães, Novo Horizonte e Jardim América, com horário de funcionamento das 8h às 17h.

Para o primeiro dia da campanha, a Prefeitura de Goiânia considera que a adesão foi dentro do esperado, levando em conta a realização da mobilização logo após um feriado prolongado. A disponibilidade de quatro salas durante o fim de semana, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), visa facilitar o acesso das pessoas que não podem comparecer às unidades de saúde durante a semana.

Ao acompanhar o início dos trabalhos no Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, o prefeito Rogério Cruz destacou que a capital conta com 72 pontos de vacinação distribuídos em todas as regiões da cidade para atender ao público-alvo durante a semana. “Quanto ao fim de semana, quatro unidades estão disponíveis para atender ao público que procura pelas vacinas da dengue, de Covid-19 e também as de rotina” pontuou o prefeito.

“Nossa intenção é que mais crianças sejam vacinadas neste fim de semana e, por isso, conclamamos que os pais e responsáveis procurem uma dessas unidades de saúde para que as crianças possam ser imunizadas”, pediu o prefeito, ao lembrar que o público-alvo da campanha foi definido pelo Ministério da Saúde e que será ampliado conforme a chegada de novas doses da vacina.

Goiânia recebeu 34.234 doses da vacina Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda. Registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023, ela é produzida com quatro sorotipos vivos do vírus da dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. A quantidade recebida é suficiente para atender, com a primeira dose, todas as crianças de 10 e 11 anos da capital. A segunda dose deve ser aplicada três meses após a inicial e para quem teve a doença recentemente, é necessário aguardar seis meses para se imunizar.

As quatro unidades de saúde disponíveis no fim de semana, além do CMV no Setor Pedro Ludovico, são os Ciams Urias Magalhães, Novo Horizonte e Dr. Domingo Viggiano. Além da disponibilidade de se vacinar contra a dengue, as salas também oferecem vacinas contra a Covid-19 e as vacinas de rotina. É necessário apresentar documento com foto e caderneta de vacinação, com acompanhamento dos pais ou responsáveis para as crianças.

O titular da SMS, Wilson Pollara, destacou que as recomendações para o início da campanha foram definidas pelo Ministério da Saúde, visando a faixa etária com maior agravamento da doença. Ele ressaltou que a busca pela imunização é um ato de amor que não apenas salva vidas individuais, mas protege toda a comunidade contra doenças imunopreveníveis. A atenção à caderneta de vacinação das crianças é essencial para garantir a atualização.

Balanço

Das 1.133 doses de Qdenga aplicadas nesta quinta-feira (15/2), 228 são de unidades de saúde do Distrito Sanitário Leste, 207 do Sul, 193 do Sudoeste, 160 do Distrito Campinas/ Centro, 120 do Noroeste, 113 do Oeste, além de 112 doses aplicadas pelas unidades do Distrito Norte.

Confira as unidades de saúde com salas de vacinas disponíveis aos finais de semana:

– Centro Municipal de Vacinação (CMV): Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, s/n, Setor Pedro Ludovico

– Ciams Urias Magalhães: Entre as ruas Guajajara, Caritos Madeiras e Paranaíba, s/n, Setor Urias Magalhães

– Ciams Novo Horizonte: Avenida Engenheiro José Martins, Quadra 55, s/n, Setor Novo Horizonte

– Ciams Dr. Domingo Viggiano: Praça C-201, s/n, Setor Jardim América