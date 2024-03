Goiânia começa a fazer testes rápidos da dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia começou a fazer testes rápidos da dengue nas unidades de saúde. Através dele é possóvel detectar qualitativamente os anticorpos de classe IgG e IgM, além do antígeno NS1 do vírus da dengue. Ou seja, com o resultado, que sai em 15 minutos, é possível avaliar se a pessoa está infectada no momento e se possui anticorpos para a doença. O teste é feito por meio de uma coleta de sangue.

“Esse novo teste é um grande reforço que a Prefeitura de Goiânia implementa na identificação do diagnóstico precoce da dengue e também no manejo e tratamento corretos do paciente. Pois, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais chances o paciente tem de não desenvolver complicações”, destaca o titular da SMS, Wilson Pollara.

Ele também esclarece sobre quem pode ser submetido ao teste. “Conforme protocolo, o teste é indicado para aquele paciente que apresenta pelo menos três sintomas da dengue, sendo que um deles tem que ser a febre porque é um dos principais sintomas da enfermidade”, diz.

Testes

Inicialmente, a Prefeitura adquiriu 12 mil testes que já estão sendo usados nas unidades de urgência e emergência. Após capacitação dos profissionais, as Unidades de Saúde da Família (USFs) e os Centros de Saúde (CSs), também passam a utilizar o teste a partir da próxima segunda-feira (18/3). Unidades já vinham realizando o teste rápido para dengue NS1 e agora passam a fazer o mais completo.

O que são Antígeno NS1, IgM e IgG?

A NS1 é uma proteína do vírus da dengue que está presente em altas concentrações no sangue de pessoas portadoras da doença, desde o início da infecção e pode ser detectada a partir do 1º a 2º dias de sintomas. Por diminuir com o passar do tempo, a partir do 6º dia de sintomas os níveis de antígeno NS1 podem ser muito baixos para serem detectados pelo exame.

Na dengue, o anticorpo IgM é produzido de cinco a seis dias após o início da infecção, podendo permanecer positivo até 30 a 90 dias após a cura da doença. Os anticorpos IgG são produzidos mais tardiamente quando o corpo já esteve em contato com o vírus por algum tempo e são indicadores de doença não-aguda. Na dengue, eles começam a ser produzidos entre o 7º e o 10º dias.

Sintomas

Segundo o Ministério da Saúde (MS), os principais sintomas são: febre de 38º ou mais; dor no corpo e atrás dos olhos; mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.