Goiânia conquista prêmios com destaque para a metronização

Goiânia foi destaque no Connected Smart Cities 2025 – Conectando Cidades Inteligentes, Mobilidade Urbana e Transformação Digital, realizado em São Paulo entre os dias 23 e 25 de setembro. A capital conquistou quatro premiações nacionais, incluindo o 1º lugar no Prêmio Parque da Mobilidade Urbana com a implantação da metronização no transporte coletivo.

A tecnologia, inédita no Brasil reduziu em 30% o tempo de deslocamento dos ônibus nos trechos onde já está em funcionamento. O reconhecimento reforça o impacto positivo da inovação para a mobilidade urbana sustentável.

O secretário de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, recebeu a premiação em São Paulo e destacou o pioneirismo da iniciativa. “O investimento que a gestão tem feito no transporte público em Goiânia gera resultados impactantes. É um reconhecimento nacional de que estamos no caminho certo, priorizando ações que beneficiam diretamente o usuário. A metronização no transporte público só Goiânia tem.”

Outros prêmios conquistados

Além do destaque com a metronização, Goiânia também recebeu:

1º lugar no Prêmio Banco do Brasil Gestão Inteligente (região Centro-Oeste);

2º lugar no Ranking Connected Smart Cities Centro-Oeste;

Selo Connected Smart Cities – Nível Ouro.

O prefeito Sandro Mabel comemorou os resultados:

“É motivo de orgulho ver Goiânia reconhecida nacionalmente pela forma como estamos conduzindo. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo. Seguiremos trabalhando com responsabilidade, planejamento e tecnologia, sempre com foco em melhorar a qualidade de vida de todos os goianienses”, afirma o prefeito Sandro Mabel.

Reconhecimento técnico

Segundo a secretária municipal de Planejamento e Urbanismo Estratégico, Ana Carolina Almeida, o Selo Nível Ouro atesta que Goiânia está alinhada a normas internacionais de excelência, como as normas ISO. “É uma comprovação de que a cidade está preparada para avançar em práticas inovadoras e sustentáveis”, afirmou.

O Ranking Connected Smart Cities é referência nacional e analisa 75 indicadores em áreas como mobilidade, meio ambiente, tecnologia, governança e inovação. Para o secretário de Inovação e Transformação Digital, Fábio Christino, a presença de Goiânia entre as cidades mais inteligentes do Centro-Oeste é resultado de planejamento e investimentos estratégicos:

“Trabalhamos para que a tecnologia seja uma aliada no dia a dia do cidadão, trazendo soluções que melhoram a mobilidade, fortalecem a governança e tornam a cidade mais preparada para o futuro.”

Também representando a gestão, o secretário particular do prefeito, Ariel Viveiros, ressaltou que cada minuto economizado no trânsito representa mais tempo de qualidade para os moradores.