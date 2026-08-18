Previsão do Tempo

Goiânia deve enfrentar carlor de 36°C nesta terça-feira (18)

Capital terá poucas nuvens e umidade pode despencar para 15%, deixando a tarde quente e extremamente seca


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2026 - 06:00

Goiânia deve enfrentar carlor de 36°C nesta terça-feira (18)
(Imagem: Reprodução)

Prepare a garrafinha de água: Goiânia pode registrar 36°C nesta terça-feira (18), em um dia marcado por calor forte e umidade relativa do ar muito baixa. A previsão aponta mínima de 23°C e máxima de 36°C na capital. Mas é outro número que também chama atenção: nos momentos mais secos, a umidade pode chegar a apenas 15%.

O céu deve permanecer com poucas nuvens durante praticamente todo o dia, sem indicação de chuva na previsão. A diferença entre a menor e a maior temperatura prevista será de 13°C.

Tarde será quente e muito seca

O período da tarde concentra as condições que exigem maior atenção. Além da aproximação dos termômetros aos 36°C, a umidade relativa do ar tende a cair conforme a temperatura aumenta. A previsão indica uma variação entre 65% e 15% ao longo do dia. O patamar mínimo fica muito abaixo dos níveis considerados confortáveis para o organismo e favorece sintomas típicos do tempo seco.

Nariz e garganta ressecados, irritação nos olhos, pele seca e sensação de sede mais intensa estão entre os desconfortos que podem aparecer. Por isso, é importante não esperar sentir sede para beber água.

Vai chover?

A previsão não indica chuva para Goiânia nesta terça-feira. Durante a manhã, o céu terá poucas nuvens. Os ventos serão fracos a moderados, soprando predominantemente de leste-nordeste. À tarde, poucas nuvens continuam predominando. O vento muda para leste-sudeste e poderá apresentar rajadas.

A noite também será de poucas nuvens, com vento fraco a moderado.

Cuidados no período mais quente

Com 36°C e umidade chegando a 15%, alguns hábitos simples ajudam a reduzir os efeitos do calor e do tempo seco. Beber água com frequência é uma das principais recomendações. Também é importante evitar exercícios físicos intensos e exposição prolongada ao sol durante os horários mais quentes.

Dentro de casa, umidificadores podem ajudar. Quem não possui o aparelho pode utilizar recipientes com água ou toalhas úmidas nos cômodos.

A hidratação da pele e o uso de soro fisiológico no nariz também podem proporcionar alívio em períodos muito secos. Crianças e idosos merecem atenção especial, já que podem ser mais vulneráveis aos efeitos das temperaturas elevadas e da baixa umidade.

Para quem precisa sair durante a tarde, a recomendação é reforçar a hidratação e a proteção contra o sol.

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Redação Tribuna do Planalto

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