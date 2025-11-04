Goiânia disponibiliza vacinação antirrábica em 10 pontos da cidade

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza, a partir desta semana, vacinação antirrábica para cães e gatos de forma permanente em 10 pontos da capital. A imunização está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro de Zoonoses, na UPAVet, na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Goiás (UFG) e nos Distritos Sanitários Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudoeste, Noroeste e Campinas-Centro.

Segundo o secretário municipal de saúde, Luiz Pellizzer, a medida visa facilitar o acesso às doses e ampliar a cobertura vacinal contra raiva no município. “A raiva é uma doença que é 100% letal para os animais, causando uma inflamação grave no cérebro que leva à morte em até sete dias após o início dos sintomas”, explica o secretário. “Para os humanos, a doença também é uma grave ameaça, que leva a alucinações, paralisia e convulsões e tem altos índices de mortalidade. Por isso, não podemos correr o risco da reintrodução do vírus da raiva na cidade”, afirma o secretário.

A raiva é causada pelo Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, que contamina diversas espécies animais silvestres e domésticos. O vírus é transmitido ao ser humano por meio de mordeduras, arranhaduras ou lambidas.

Cobertura vacinal

De acordo com a SMS, a cobertura vacinal contra raiva em Goiânia é de 51%, enquanto o Ministério da Saúde recomenda a imunização de 80% da população de cães e gatos. A estimativa da pasta é de que 215 mil cães e 35 mil gatos vivem na capital.

“Quem não conseguiu levar seu cão ou gato a um dos mais de 280 pontos disponibilizados durante o período da campanha, tem novas chances para proteger seu pet e sua família”, destaca o superintendente de Vigilância em Saúde, Flávio Toledo. “O controle da raiva depende essencialmente da adesão da população à vacina, que é a melhor ferramenta disponível para o combate à doença”, afirma o superintendente.

Confira os endereços dos locais onde a vacinação antirrábica está disponível:

Centro Zoonoses: Rodovia GO-020, Km 08 – Fazenda Vau das Pombas

Distrito Sanitário Norte: Rua Carijós, 260-402 – Setor Urias Magalhães

Distrito Sanitário Sul Praça C 221, s/n – Jardim América

Distrito Sanitário Leste: Avenida Cristóvão Colombo, 136 – Jardim Novo Mundo

Distrito Sanitário Sudoeste: Avenida Milão, s/n – Residencial Eldorado

Distrito Sanitário Campinas-Centro: R. 67-A, 221 – Setor Norte Ferroviário

Distrito Sanitário Noroeste: Avenida do Povo, Quadra 81, Lote Área -Jardim Liberdade

UPAVet: Avenida José Martins Guerra, s/n – Jardim Balneário Meia Ponte

Hospital Veterinário da UFG: Avenida Esperança – Campus Samambaia