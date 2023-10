Goiânia em Cena celebra 90 anos da cidade com programação cultural gratuita

O festival Goiânia em Cena, que acontece de 16 a 22 de outubro, oferece ao público uma variedade de atrações artísticas em cinco espaços culturais da cidade. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, tem como objetivo fortalecer a cena cultural goianiense e homenagear os 90 anos de Goiânia.

Entre as atrações estão espetáculos circenses, teatrais e de dança, intervenções, oficinas, festa e festejo. Alguns dos destaques são “Plural”, da Cia de Teatro Nu Escuro, “Nega Lilu”, da Nalini Cia de Dança, “Maria Grampinho”, de Débora Di Sá e banda, e “Contos de Cativeiro”, do Grupo Zabriskie. Além disso, artistas da área do teatro, da dança e do circo serão reconhecidos por seus serviços prestados à sociedade goianiense.

A programação completa pode ser conferida no perfil do festival no Instagram: @festivalgoianiaemcena. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público de todas as idades.