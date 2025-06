Junho chegou e Goiânia celebra o clima junino com uma programação cultural cheia de shows animados, comidas típicas e muita diversão para toda a família. A cidade oferece eventos que combinam tradição e entretenimento para moradores e visitantes aproveitarem as festas juninas ao máximo.

Com entrada gratuita, Grande Arraial de Goiânia exige ingresso solidário e promete shows de grandes nomes da música

Entre os dias 18 e 29 de junho, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será palco do 22º Grande Arraial de Goiânia, uma das maiores festas juninas do estado. A entrada é gratuita, mas o acesso será permitido apenas com a retirada antecipada de ingresso pelo site www.ticketou.com e a doação de 2 kg de alimento não perecível por pessoa no dia do evento. A iniciativa une cultura e solidariedade, com os alimentos arrecadados destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A festa contará com apresentações de quadrilhas profissionais do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas, comidas típicas e shows de artistas nacionais. Estão confirmados nomes como Zé Felipe, Guilherme & Santiago, Léo Magalhães, além de Falamansa e MC Livinho — esses dois com ingressos já esgotados.

A programação musical tem início sempre às 19h. Aos sábados, domingos e feriados, o evento começa às 13h. Durante a semana, os portões abrem às 17h. A Prefeitura de Goiânia alerta que os ingressos não serão distribuídos no local e que a procura tem sido alta, com lotes esgotando rapidamente.

O evento é uma realização da Prefeitura de Goiânia em parceria com a Câmara Municipal. Além do entretenimento, o Grande Arraial reforça o papel social da festa ao transformar a doação de alimentos em apoio direto a quem mais precisa.

Arraiá do Jacques terá edição grandiosa em Goiânia com shows, comidas típicas e humor raiz

Marcado para o dia 17 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Arraiá do Jacques 2025 promete ser o maior já realizado. Criado pelo humorista e influenciador Jacques Vanier, o evento reúne música sertaneja, comidas típicas, quadrilhas e muita diversão em clima de roça, com ingressos a partir de R$ 45 pelo site Ingresso Digital.

A programação inclui grandes nomes como Luan Pereira, Bruno & Barreto, Fiduma & Jeca, Us Agroboy, Jefferson Moraes, além de novas atrações confirmadas: Alemão do Forró, Brenno & Matheus e Luccas & Rodrigo. A festa terá ainda cenografia temática, brincadeiras juninas e espaços culturais, mantendo o toque irreverente que tornou Vanier famoso nas redes.

Com expectativa de público superior à das edições anteriores, o Arraiá do Jacques se consolida como um dos eventos juninos mais esperados do Centro-Oeste.

Edição junina do Encontro de Brechós movimenta o Centro de Goiânia neste sábado (14)

A Rua 3, no Centro de Goiânia, será palco de mais uma edição do Maior Encontro de Brechós de Goiás, neste sábado (14), das 10h às 18h. Com entrada gratuita, o evento ganha um clima especial de Festa Junina e coleção de inverno, reunindo mais de 60 brechós com peças que podem chegar a até 80% de desconto.

Além de roupas seminovas e novas com etiqueta, o público encontrará trajes típicos, peças estilosas e opções para todas as idades e gostos. O encontro, realizado há nove anos, também é conhecido por seu impacto social, com a maioria dos expositores sendo mulheres empreendedoras que sustentam suas famílias com a revenda de roupas.

A programação inclui ainda atrações culturais, comidas típicas e um ambiente voltado para toda a família no calçadão ao lado do Grande Hotel.

Cidade Rock vira arraiá e mistura forró com brasilidades em edição junina especial em Goiânia

O tradicional Cidade Rock entra no clima das festas juninas neste sábado (14), com uma edição temática no Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul, em Goiânia. O evento começa às 18h, com entrada gratuita até as 20h, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Após esse horário, os ingressos custam R$ 30 com doação.

Transformado em um verdadeiro arraiá, o espaço contará com bandeirolas, barraquinhas, brincadeiras e comidas típicas, além de muita música. A banda Forró Fiado comanda o palco principal com xote, baião e forró. A festa também terá discotecagens das DJs Vanessona, Mastrella e Ju Gonzaga, misturando brasilidades e ritmos regionais.

A iniciativa é da Monstro Discos, e celebra a diversidade cultural com uma pegada alternativa e popular — tudo ao som da sanfona e do batuque junino.

Festival gratuito reúne tatuadores de toda a América do Sul e promove ação solidária inédita em Goiânia

O universo da arte corporal vai tomar conta da capital goiana nos dias 20, 21 e 22 de junho com o Tattoo Rock Fest 2025, evento gratuito que reunirá 160 tatuadores da América do Sul, DJs, oficinas, exposições e uma ação solidária voltada para mulheres em tratamento oncológico. A programação acontece no Shopping Estação Goiânia, sempre das 10h às 22h.

Mais que um encontro de tatuagem, o festival valoriza a cultura urbana e promove a integração de artistas e do público. Um dos destaques é a tatuadora paramédica Cinita Medeiros, que oferecerá procedimentos gratuitos de reconstrução de aréolas, camuflagem de cicatrizes e micropigmentação para mulheres que enfrentaram o câncer. A ação, em parceria com a Apican, estará aberta a todas as interessadas que comprovem histórico oncológico.

Além disso, o festival oferecerá R$ 10 mil em premiações, apresentações musicais de DJs locais e o evento paralelo Solidari&Arte, reforçando o compromisso do Tattoo Rock Fest com a arte e a responsabilidade social.

Goiânia recebe show do programa “A Culpa é do Cabral” em julho

Os humoristas Fabiano Cambota, Thiago Ventura, Rodrigo Marques e Nando Viana desembarcam em Goiânia no dia 15 de julho, para uma apresentação única do show “A Culpa é do Cabral”. O espetáculo acontece às 19h30, no Teatro Rio Vermelho, trazendo ao palco o humor afiado que conquistou o público no programa exibido pelo Comedy Central.

O comediante Rafael Portugal, integrante original do elenco, não participará do show devido a compromissos profissionais. Os ingressos estarão à venda a partir do dia 20 de junho, mas já é possível realizar reserva antecipada pelo site Cultura Reserva.

Criado em 2016, o programa “A Culpa é do Cabral” mistura observações do cotidiano, cultura popular e improviso, em um formato de mesa redonda que virou sucesso nacional. Com muito carisma e entrosamento, os comediantes levam ao palco o clima de “conversa de boteco” que caracteriza a atração televisiva.