Goiânia inaugura Gabinete Itinerante para o 2º Mutirão de 2024

O prefeito Rogério deu início, nesta segunda-feira, 18, aos primeiros atendimentos do Gabinete Itinerante, marcando o início da preparação para o segundo Mutirão de Goiânia em 2024. O evento está programado para os dias 23 e 24 de março, no Campo do Muranga, na Avenida Jardim Botânico, Vila Redenção, Região Sul da Capital.

Com a proposta de oferecer mais de 200 serviços à população, o Mutirão contará com exames médicos, consultas, emissão de documentos e diversos serviços administrativos e fiscais. O prefeito destacou a importância do evento para a região, ressaltando a inclusão do Espaço da Mulher, com serviços voltados especialmente para elas.

Durante o Mutirão, serão disponibilizados estandes da Prefeitura de Goiânia e de parceiros, oferecendo consultas médicas, vacinação contra a Covid-19, orientação para emissão gratuita de escrituras e documentos pessoais, além de oportunidades de emprego pelo Sine Móvel. Servidores estarão presentes para esclarecer dúvidas sobre impostos municipais e auxiliar no pagamento online e emissão de boletos.

Na última edição, realizada na Região Norte da cidade, foram prestados mais de 60 mil atendimentos, com cerca de 120 mil pessoas beneficiadas, segundo estimativas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia. O Mutirão se destaca como uma importante iniciativa da Prefeitura para aproximar os serviços públicos da população.