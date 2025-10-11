Pessoas com mais de 60 anos que sonham em atuar no teatro, na televisão ou no cinema têm uma nova oportunidade em Goiânia. Estão abertas as inscrições para o Curso de Atuação para Cinema, TV e Teatro da Melhor Idade, promovido pelo projeto Movimenta Cult, do Vera Cult Ponto de Cultura. A formação é totalmente gratuita e oferece um espaço de aprendizado inclusivo, com acessibilidade física e intérprete de Libras em todas as aulas.

As atividades acontecem até dezembro, sempre às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, no Vera Cult Ponto de Cultura, localizado no Conjunto Vera Cruz. As inscrições podem ser feitas presencialmente, das 9h às 18h, ou de forma online pelo formulário disponível neste link.

O curso é ministrado pela atriz e roteirista Lorrana Flores, profissional com mais de uma década de experiência em teatro e audiovisual. A artista baseia suas aulas no Método Chubbuck de interpretação, técnica que propõe o uso de experiências pessoais e emoções reais para criar personagens autênticos e com profundidade emocional.

Mais do que uma formação artística, o curso tem o objetivo de estimular a criatividade, promover o convívio social e valorizar o protagonismo da pessoa idosa. O projeto faz parte das ações de formação do Movimenta Cult, fomentado pelo edital Pontos de Cultura (Cultura Viva) da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult). Além das aulas de teatro, o programa também desenvolve oficinas audiovisuais em escolas públicas e apresentações musicais abertas à comunidade.

Lorrana Flores acumula uma trajetória de destaque em produções locais e nacionais. Ela integrou o elenco do longa Leodegária, participou da série Causos da Madrugada e dos curtas Suave e Seco e A Espada de Dâmocles, trabalho que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Ahmedabad International Film Festival, na Índia. No teatro, passou pelo grupo Sonhus Teatro Ritual e atualmente atua em espetáculos como Margaridinha – A Mulher do Século, Volta, Rita! e na contação de histórias Elas Mudaram o Mundo.

O Curso de Teatro e TV 60+ é mais do que uma aula de interpretação: é um espaço de troca, expressão e fortalecimento da autoestima. Interessados podem se inscrever gratuitamente e acompanhar novidades pelo Instagram @veracult.

Serviço:

Curso de Teatro e TV para pessoas com mais de 60 anos

Até dezembro | Segundas e quartas, das 13h30 às 16h30

Vera Cult Ponto de Cultura — R. VC-56, Qd. 113, Lt. 14-A, Conj. Vera Cruz, Goiânia (GO)

Inscrições: Formulário online

Espaço acessível | Intérprete de Libras