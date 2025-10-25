Goiânia já vive impacto da MotoGP e tem hotéis lotados meses antes do evento

A etapa brasileira da MotoGP, marcada para os dias 20 a 22 de março de 2026, já movimenta Goiânia e região. A rede hoteleira da capital está com lotação máxima, e cidades vizinhas como Anápolis, Pirenópolis e Caldas Novas se tornaram alternativas de hospedagem para competidores, equipes e turistas. A expectativa é que o evento atraia mais de 150 mil pessoas de 20 países, gerando um impacto econômico estimado em R$ 868 milhões.

O Autódromo Internacional de Goiânia passa por uma grande modernização desde janeiro para atender às exigências da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), com investimentos de R$ 55 milhões. Homologado, o circuito deve sediar a MotoGP por cinco anos consecutivos, consolidando Goiânia como um dos principais polos do motociclismo mundial.

João Caetano lança álbum “Mil Voltas” com shows em Goiânia

O cantor e compositor goiano João Caetano retorna à capital para lançar o álbum Mil Voltas com dois shows nos dias 30 e 31 de outubro, no Teatro Goiânia. Conhecido por canções em trilhas de novelas como Pantanal e Salvador da Pátria, o artista celebra mais de cinco décadas de carreira. A entrada é solidária, com reserva pela Sympla e doação de 1 kg de alimento.

Goiânia recebe 3ª Expo Fecomércio com foco em negócios e conexões internacionais

O Centro de Convenções de Goiânia sedia a 3ª Expo Fecomércio, que integra a FIC Goiás 2025 e reúne empresários, embaixadores e profissionais dos setores de comércio, serviços e turismo. Organizado pela Fecomércio-GO, com apoio do Sesc e do Senac, o evento destaca o Pavilhão Internacional, com participação de embaixadas de países como Índia e Namíbia, e a Cozinha Show Senac, dedicada ao empreendedorismo gastronômico. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível em ficgoias.com.br.

Vie Pratique celebra 1 ano com mostra em homenagem aos 100 anos de Antônio Poteiro

A Vie Pratique, espaço de saúde, estética e bem-estar idealizado por Rildo Lasmar, celebra um ano em Goiânia com a exposição “100 anos de Antônio Poteiro”, em homenagem ao artista goiano reconhecido internacionalmente por suas pinturas e esculturas que retratam o imaginário popular e a religiosidade. Com curadoria de Simione Evangelista e obras do acervo particular de Lasmar, a mostra fica em cartaz por três meses no Shopping Flamboyant, com entrada gratuita.