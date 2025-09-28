search
Municípios de Goiás passam a utilizar sistema de alerta de emergência por celular a partir de 1º de outubro

Recurso enviará mensagens em tempo real à população em áreas de risco, utilizando tecnologia de transmissão usada em vários países


28/09/2025 - 13:52

Assim como em outras grandes cidades, Goiânia e Aparecida começam a utilizar sistema de alerta de emergência por celular; entenda
(Foto: Reprodução)

A partir da próxima quarta-feira (1º/10), moradores de Goiás começarão a receber mensagens sonoras em seus celulares em situações de risco, como chuvas intensas, alagamentos e incêndios florestais. O recurso faz parte do Sistema Nacional de Alertas por Celular, também chamado de Defesa Civil Alerta (DCA), desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com a Anatel e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

O sistema funciona por meio da tecnologia Cell Broadcast (CBS), que permite enviar avisos em tempo real para todos os aparelhos conectados às redes 4G ou 5G dentro de uma área de risco delimitada. Não é necessário cadastro, e o alerta é gratuito. A novidade é que, mesmo que o celular esteja em modo silencioso, a mensagem será acompanhada por sons: no caso de evento extremo, haverá um beep curto; já em evento severo, a notificação virá acompanhada de uma sirene de 10 segundos.

No último sábado (27/09), as Defesas Civis nacional, estadual e municipais realizaram testes em cidades como Goiânia, Aparecida, Itumbiara, Formosa e Goiás, mas municípios vizinhos também receberam a mensagem devido à proximidade das torres de transmissão.

O comandante de operações da Defesa Civil de Goiás, Pedro Carlos Borges Lira, destacou que a partir do dia 1º quem receber a mensagem deve seguir as orientações imediatamente, pois os avisos serão reais. Já a vice-prefeita de Goiânia, coronel Cláudia Lira, lembrou que o sistema segue padrões internacionais de segurança. “Vivenciei esse tipo de alerta em missão em Israel durante bombardeios. É uma ferramenta eficaz e salva vidas, desde que a população siga as instruções”, afirmou.

O sistema começou a ser implantado no Brasil em 2021 e já é utilizado em outras regiões. Goiás integra agora os estados que passam a contar com a tecnologia, ampliando a prevenção e a proteção da população em cenários de emergência.

Pesquisa