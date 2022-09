Goiânia recebe feiria de música, artesanato e gastronomia

A próxima edição do Culturando, feira de artes e gastronomia, já tem data confirmada e será realizada nesta sexta-feira, 30, a partir das 19 horas. Desta vez, em novo local, a Vila do Chopp, localizada na Av. C-205, nº 413, no Jardim América, em Goiânia.

Além das atrações musicais, que nesta edição serão oito, a feira contará com artigos de artesanato da Tangerina com tie-dye e crochê, com as roupas e acessórios do Brechozin, os discos de vinil da Eparrei! e aas camisetas, canecas e azulejos personalizados da Somos Mais.

A parte de alimentação e bebidas será comercializada pelo local anfitrião, a Vila do Chopp. Na programação musical, o Culturando contará com Isis Krisna, Rainy Ághata, Sôila Steter, Gustavo Ribeiro, Murillo Gama, Márcia Rúbia, Nelson Araújo e Ingrid Goldfeld.

O Culturando é uma ação que visa reunir em um só lugar artesanato, música, culinária e outras manifestações culturais e conta com produção da Cereja do Cerrado Produções em parceria com Sôila Steter.