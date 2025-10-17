Goiânia recebe Festival do Bem para comemorar aniversário da capital

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Goiás Turismo, e com apoio da Prefeitura de Goiânia, promove de 22 a 24 de outubro a segunda edição do Festival do Bem. O evento, que passará também por Caldas Novas, integra as comemorações pelo aniversário da capital. Na programação estão previstos shows e uma feira de gastronomia montada por entidades filantrópicas no Parque de Exposições Agropecuária.

“A iniciativa foi pensada para contemplar a comunidade com momentos de lazer e diversão ao mesmo tempo em que beneficia o terceiro setor, que poderá arrecadar recursos para seus projetos com a praça de alimentação”, destaca o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves.

Para participar do evento, basta levar 2 quilos de alimentos não perecíveis aos pontos de troca (ver abaixo). Cada CPF terá direito a dois ingressos.

Programação

No dia 22 de outubro, a atração será a dupla sertaneja Matheus e Kauan. Já Diego e Victor Hugo sobem ao palco no dia 23. Fecha a programação no dia 24, data do aniversário de Goiânia, o cantor Daniel. Em todos os dias, os portões serão abertos às 19 horas.

“Eventos como esse fortalecem o turismo e promovem o desenvolvimento social. É o Governo de Goiás mostrando que fazer o bem também é uma forma de celebrar”, conclui Roberto Naves.

Pontos de troca:

1. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH, Rua 4, nº 1054, Setor Central

2. Cras Floresta, av. da Conquista, Qd. 25, Bairro Floresta

3. Cras Curitiba, av. JC-22, Qd. 12-A, Lt. 1/15, Jardim Curitiba II

4. Cras Colorado, avenida do Contorno, Qd. 21, Lt. 09, Jardim Colorado

5. Cras Balneário, R. dos Paulistas, 74 – Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia – GO, 74590-600

6. Cras Vera Cruz, av. Leopoldo de Bulhões, Qd. 100, Conjunto Vera Cruz II

7. Cras Cerrado, rua Flor da Noite, APM 4, Jardim Cerrado III

8. Cras Canaã, rua Langendofer, Quadra 01, Lote 01, Vila Nova Canaã

9. Cras União, rua U-47, s/n, Vila União

10. Cras Novo Horizonte, av. Maurício Gomes, s/n, Vila Novo Horizonte

11. Cras Rio Verde, rua RV 02, Qd. 03, Lt. 01, Residencial Rio Verde

12. Cras Real Conquista, rua RC-10 c/ Av. Real Conquista, APM 10, Residencial Real Conquista

13. Cras Novo Mundo, praça Washington Luiz, Qd. Área, Lt. 01, Jardim Novo Mundo

14. Cras Recanto das Minas Gerais, rua SR-01, Chácara 7, Setor Recanto das Minas Gerais

15. Cras Guanabara, rua GB-19, Qd. 20, Lt. 17, Jardim Guanabara II

16. Cras Atheneu, rua 2.012, Qd. Z, Lt. 26, Unid. 201, Parque Atheneu

17. Cras Redenção, rua R-7, esq. c/ Alameda Jardim Botânico, Vila Redenção

18. Cras Pedro Ludovico, praça Central, Qd. 60, Lt. 7 e 8, Setor Pedro Ludovico

19. CREAS Norte, alameda Capim Puba, nº 60, Qd. 01, Lt. 04, Setor Centro Oeste

20. CREAS Noroeste, rua da República c/ Cláudio Manoel da Costa, Qd. 20, Lt. 32, Setor Capuava

21. CREAS Oeste, av. C-12, nº 146, Qd. 66, Lt. 14, Setor Sudoeste

22. CREAS Leste, av. B, Qd. E, Lt. 10, Setor Água Branca

23. CREAS Centro-Sul, rua São Gotardo c/ Av. Progresso, Setor Esplanada dos Anicuns

24. Paço Municipal / Atende Fácil, avenida do Cerrado, nº 999, Park Lozandes, Bloco C

25. Goiânia Prev, av. B, 155 – Setor Oeste, Goiânia

26. Câmara Municipal de Goiânia, av. Goiás, 2001 – Setor Central, Goiânia