Mais de cem obras de arte moderna e contemporânea serão leiloadas em Goiânia no dia 11 de junho, em um evento que reúne alguns dos principais nomes das artes visuais brasileiras. Organizado pela plataforma Blombô em parceria com a Cerrado Galeria, o leilão chega à sua 118ª edição e será realizado de forma presencial e online. Entre os artistas com obras no catálogo, estão nomes consagrados como Di Cavalcanti, Roberto Burle Marx, Lygia Clark e Siron Franco.

As peças estarão em exposição gratuita entre os dias 3 e 10 de junho, na Cerrado Galeria e no World Trade Center (WTC), em Goiânia. O leilão acontecerá de forma presencial no WTC, e também online, com transmissão ao vivo pela plataforma iArremate.com. O valor estimado das obras ultrapassa R$ 12 milhões.

De acordo com Daniel Rebouço, leiloeiro oficial e diretor comercial da Blombô, a proposta é descentralizar o mercado de arte. “Queremos levar o melhor da arte brasileira a outras regiões além do eixo Rio-São Paulo. Goiânia é estratégica: está no coração do Brasil, representa a força econômica do Centro-Oeste e abriga uma diversidade cultural importante”, afirma.

A ação faz parte de um projeto iniciado em 2022, que promove exposições e leilões em diferentes cidades brasileiras. “Já estivemos em Brasília e Belo Horizonte, e agora chegamos a Goiânia. Até o fim do ano, vamos ao Nordeste. A ideia é unir grandes mestres da arte brasileira a nomes locais, ampliando o alcance e o acesso à produção artística do país”, destaca Lizandra Alvim, CEO da Blombô.

Obras de destaque

Entre os destaques está a pintura “Mulata e Flor” (1954), de Di Cavalcanti — uma representação lírica da mulher brasileira, com cores vibrantes e atmosfera tropical, traços marcantes do modernismo que o artista ajudou a consolidar.

Também chamam atenção as obras de Roberto Burle Marx, cuja contribuição ao paisagismo e às artes plásticas o tornou referência internacional, e a icônica “Planos em superfície modulada” (1957), de Lygia Clark, já exposta em instituições como o Itaú Cultural, o Israel Museum (Jerusalém) e a Pinakotheke Cultural.

Arte que transforma

O leilão contará ainda com uma ação beneficente: a obra “Amazonas”, de Siron Franco, será leiloada com o valor integral revertido ao Hospital do Câncer de Goiânia. Avaliada em R$ 175 mil, a tela tem 135 x 155 cm e traz a potência crítica do artista em uma representação simbólica da floresta amazônica.

Exposição

Primeira etapa – Cerrado Galeria

Data: 3 a 5 de junho

Endereço: Rua 84, nº 61 – Setor Sul, Goiânia

Abertura: 3 de junho, às 19h

Visitação: 4 e 5 de junho, das 10h às 18h

Segunda etapa – World Trade Center Goiânia

Data: 7 a 10 de junho

Endereço: Av. D com Av. 85 – Setor Marista, Goiânia

Horários de visitação:

Segunda a sexta: 10h às 18h

Sábado: 10h às 16h

Domingo: 10h às 15h

118º Leilão Blombô

Data: 11 de junho

Horário: 20h

Local presencial: World Trade Center – Av. D com Av. 85, Setor Marista, Goiânia

Participação online: pelo portal iArremate.com

Mais informações: blombo.com