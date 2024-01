Goiânia registra 533 casos de dengue em quatro semanas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou novo Boletim Epidemiológico nesta segunda-feira, 29, com o registro de 533 casos confirmados de dengue. A quarta edição do documento apresenta um aumento de 302 casos em relação à semana anterior, apesar disso, Goiânia segue como baixo risco para a doença.

O número de casos prováveis também saltou de 844 na terceira edição do Boletim Epidemiológico para 1.505, que estão sendo investigados. “Estamos trabalhando diariamente com visitas docimiciliares dos nossos Agentes de Combates às Endemias (ACEs), que realizam orientações e vistoriam focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, mas a população também é protagonista nessa força-tarefa e precisa cuidar de suas moradias e comércios para evitar o aumento de casos”, reforça o secretário municipal de Saúde, Wilson Pollara.

Até o momento, a Capital registra queda no número da doença comparado ao mesmo período de 2023, com uma redução de 28,8%. “Nossa rede está abastecida com insumos e equipe capacitada para atendimento, mas se cada um fizer o dever de casa, não vamos ter casos graves com necessidade de hospitalização”, reforça o secretário. Até o momento, há um caso grave registrado em Goiânia.

Sintomas

A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode variar desde casos assintomáticos até quadros graves. Entre os sintomas estão febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo e dor abdominal intensa.

Cuidados diários

A população deve se preocupar com possíveis focos de larvas do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue também causa zika e chikungunya.

Veja alguns cuidados diários que podem eliminar focos em residências e comércios:

– Verificar se a caixa d’água está bem tampada

– Colocar areia nos pratos de plantas

– Recolher e acondicionar o lixo do quintal

– Limpar as calhas

– Cobrir piscinas

– Cobrir bem a cisterna

– Deixar as lixeiras bem tampadas

– Limpar a bandeja externa da geladeira

– Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

– Limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação

– Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

– Cobrir bem todos os reservatórios de água