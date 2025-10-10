Goiânia reafirmou sua posição de destaque no cenário esportivo nacional ao sediar o 1º Congresso da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo), realizado nos dias 10 e 11 de outubro, no SJ Premium. O encontro reuniu pilotos, dirigentes, promotores e entusiastas do automobilismo, consolidando Goiânia como um dos principais polos do esporte a motor no país.

O presidente da Faugo, Sérgio Crispim, destacou que o evento será realizado anualmente na capital. “Este é um momento muito importante para o automobilismo goiano. Goiânia abraçou o esporte e tem potencial para crescer ainda mais nos próximos anos”, afirmou. Já o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra, ressaltou o papel de protagonismo da cidade. “Goiânia está largando na frente. É um orgulho ver o automobilismo integrado a diferentes esferas: turismo, economia e desenvolvimento regional.”

Representando a Prefeitura, a vice-prefeita Coronel Cláudia Lira enfatizou o apoio municipal ao setor. “Goiânia sempre teve velocidade nas veias e hoje reafirma seu papel como uma das capitais do esporte a motor no Brasil. Nosso compromisso é seguir investindo em infraestrutura e eventos que projetem nossa cidade para o mundo”, afirmou. Ela também reforçou o apoio da Prefeitura à realização do MotoGP 2026, que colocará Goiânia no centro das atenções internacionais.

Infraestrutura e novos investimentos impulsionam o setor

O secretário-geral de Governo de Goiás, Adriano Rocha Lima, destacou o potencial do Autódromo Internacional de Goiânia e do kartódromo, que passam por reformas para atender exigências da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). “O autódromo de Goiânia é superior a muitos circuitos do país. Com as melhorias, será referência internacional”, disse.

O secretário de Esporte e Lazer, Rudson Guerra, reforçou que o objetivo é transformar o autódromo em um dos maiores do mundo. “Queremos que ele seja homologado para qualquer modalidade a motor. Essa estrutura vai colocar Goiás entre os grandes centros do automobilismo e motociclismo.”

O presidente da Goiás Fomento, Rivael Aguiar Pereira, anunciou uma linha de crédito para o setor. “Estamos inaugurando uma nova etapa do automobilismo em Goiás. O termo de cooperação entre o Goiás Fomento e a Faugo vai apoiar equipes e projetos sediados no Estado, incentivando o crescimento e a profissionalização do esporte”, afirmou.

Paixão e futuro das pistas

O ícone do motociclismo brasileiro e atual gerente do autódromo, Roberto Boettcher, celebrou o momento vivido pelo automobilismo goiano. “Essa parceria entre governo e federações é um passo enorme. Com as reformas e novos eventos, o esporte a motor vai dar um salto, fortalecendo pilotos e equipes.”

Com o 1º Congresso Faugo e a expectativa para o MotoGP 2026, Goiânia acelera rumo a um novo ciclo de desenvolvimento esportivo, econômico e turístico. A cidade se consolida como capital brasileira da velocidade, unindo paixão, investimento e inovação em prol do automobilismo.