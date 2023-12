Goiânia teve um acréscimo de 38,40% nos preços de aluguel

Goiânia é a capital brasileira que teve a maior alta no reajuste do aluguel, nos últimos 12 meses, a cidade registrou um aumento de 38,40% nos preços de aluguel até novembro, de acordo com um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo Zap +, que analisa dados do mercado imobiliário.

A disparada nos preços de aluguel em Goiânia ultrapassa significativamente a média nacional, que ficou em 16%. No ranking geral das cidades avaliadas, atrás da capital está Florianópolis, com registro de (+28,14%), Fortaleza (+21,35%), Rio de Janeiro (+19,97%), Curitiba (+19,51%) e Belo Horizonte (+17,08%).

Segundo Diego Amaral, advogado especialista em direito imobiliário e diretor da Comissão de Direito Imobiliário do Conselho Federal da OAB, Goiânia ainda tem “um preço do metro quadrado baixo quando comparado com outras cidades” e que a capital tem espaço para crescimento do setor imobiliário.

Ele explica que o aumento do preço dos insumos da construção civil para os novos empreendimentos depois de prontos, acabam repercutindo na locação de imóveis. “Goiânia possui atualmente um grande número de lançamentos imobiliários, que faz com que o valor do metro quadrado aumente para venda, o que irá repercutir também nas locações. Após a entrega desses imóveis as pessoas acabam alugando, em consequência disso ocorre a alta do valor de locação”, explica.

O levantamento do FipeZap mede o preço dos imóveis usados, ou seja, aqueles que não estão com as incorporadoras. Diego pontua dois fatores que levaram a esse aumento são: mercado aquecido e aumento dos custos de construção pós-pandemia. “Uma vez que os imóveis novos ficam mais valorizados, os imóveis usados também ficam mais caros”, continua.

Fatores que explicam a escalada de preços

● A alta demanda de novos imóveis, que fez com que as pessoas passassem a adquirir imóveis na planta;

● Vários novos lançamentos de empreendimentos imobiliários, novos produtos, o que faz com que haja um aumento do valor do metro quadrado nas cidades tendo em vista a procura por empreendimentos;

● Derivação do desenvolvimento imobiliário que o mercado vem vivendo nos últimos três anos;

● Recomposição de preços após negociação na pandemia;

● Variação dos indexadores de aluguel;

● Maior procura por imóveis bem localizados para locação.

Para o ano de 2024, a expectativa é que o cenário de avanço dos preços de locação continue crescendo, “Infelizmente o próximo ano traz uma realidade de tendência de aumento, Goiânia tem muitos lançamentos imobiliários, tanto na parte residencial e comercial, e isso naturalmente impacta nos preços de locação. Quando em uma determinada área há valorização, reformas de praças, convênio entre iniciativa privada e prefeitura para dar uma melhorada naquela determinada localidade, isso faz com que o preço médio do metro quadrado para fins de venda aumente”, explica o advogado.