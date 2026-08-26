Celebridades

Goiano Alok completa 35 anos celebrando aniversário como 3º melhor DJ do mundo

DJ goiano começou a produzir música aos 12 anos, trabalhou como assistente de barman em Londres e transformou “Hear Me Now” em sucesso internacional


Por Carlos Nathan Sampaio em 26/08/2026 - 10:36

Nascido em Goiânia, Alok revela como fracasso em Londres mudou sua carreira e fala sobre depressão aniversário
(Foto: Divulgação)

Nascido em Goiânia, Alok completa 35 anos de aniversário nesta quarta-feira (26) ocupando a terceira posição no ranking dos melhores DJs do mundo da revista britânica DJ Mag. O resultado, divulgado em 2025, colocou o artista goiano atrás apenas do francês David Guetta e do holandês Martin Garrix na lista internacional.

A trajetória até o top 3 mundial começou ainda na infância. Filho de DJs, Alok teve contato com a música eletrônica desde cedo e começou a produzir aos 12 anos ao lado do irmão gêmeo. Antes disso, passou parte da infância morando com a família em uma ocupação na Holanda.

Antes de alcançar projeção internacional, o goiano também cursou dois anos de relações internacionais e viveu um período em Londres, onde trabalhou como assistente de barman. A experiência fora do Brasil antecedeu a fase de maior reconhecimento de sua carreira.

A mudança de patamar ocorreu em 2016, com o lançamento de “Hear Me Now”, parceria com Bruno Martini e Zeeba. O desempenho da faixa fez de Alok o primeiro artista brasileiro a entrar no Top 100 Global do Spotify e abriu espaço para apresentações em grandes festivais internacionais.

Desde então, o DJ ampliou sua presença dentro e fora do Brasil. Entre as apresentações de maior público estão dois shows realizados nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Alok também passou a associar sua carreira a projetos sociais e ambientais. Ele foi nomeado embaixador da boa vontade da Organização das Nações Unidas para causas ambientais e incluído pela revista Time na lista dos 100 líderes climáticos mais influentes do mundo.

Em 2024, lançou o álbum “O Futuro É Ancestral”, produzido em parceria com oito etnias indígenas brasileiras. O projeto, que incorporou cantos, línguas e referências dos povos originários à música eletrônica, recebeu indicação ao Grammy Latino.

Aos 35 anos, o artista nascido em Goiânia chega ao aniversário no ponto mais alto de sua trajetória no ranking da DJ Mag, consolidado entre os três nomes mais votados da música eletrônica mundial.

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