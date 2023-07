Goiano Pablo Marçal é alvo de operação da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (05), uma operação contra crimes eleitorais e lavagem de dinheiro durante as eleições de 2020. Um dos alvos da ação é o goiano Pablo Marçal.

Os mandados da Operação Ciclo Fechado são cumpridos nas cidades de Barueri e Santana de Parnaíba.

Segundo as investigações, Pablo e o sócio teriam realizado doações milionárias às campanhas, sendo que boa parte desses valores foi remetida posteriormente às empresas das quais são donos. De acordo com a PF, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas sedes das empresas supostamente envolvidas.

Pablo Marçal e a política

No pleito do ano passado, Marçal foi pré-candidato do PROS à Presidência da República. Após conflitos internos na legenda, ele mudou o registro da candidatura para deputado federal.

Na ocasião, ele declarou ter um patrimônio de quase R$ 17 milhões à Justiça Eleitoral.

Quando se filiou à legenda, Marçal sinalizava a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas o partido oficializou o nome dele ao Palácio do Planalto em maio, durante um evento na Arena Barueri.

A candidatura, porém, foi retirada pelo partido em agosto, contra a vontade dele, que, depois de tentativas de derrubar a decisão da sigla, decidiu apoiar Jair Bolsonaro. Polêmicas