Goianos estão entre os finalistas do Prêmio na Prática

Dois estudantes de Goiás estão entre os 15 finalistas do Prêmio na Prática: Protagonismo Universitário, que reconhece jovens de todo o país pelo destaque acadêmico, inovação científica e atuação social. São eles Gabriela Santos Mendanha, aluna de Medicina da PUC Goiás, e Maurício Martinho Lino Junior, estudante de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

O prêmio é promovido pela organização Na Prática, que atua no desenvolvimento de carreiras e na formação de jovens líderes, conectando-os ao mercado de trabalho. A edição deste ano recebeu mais de 8 mil candidaturas iniciadas, das quais 1,6 mil foram analisadas na primeira triagem. Após entrevistas, 15 universitários de todas as regiões do país chegaram à final.

Além dos dois goianos, o Centro-Oeste também é representado por Diogo Godinho Schwartz, aluno de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília (UnB).

Os vencedores regionais serão anunciados no dia 3 de novembro, em cerimônia realizada em São Paulo.