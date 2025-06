Goianos voltam a campo depois de uma semana de treinamentos

Ninguém pode reclamar de falta de tempo para treinamentos. Goiás, Vila Nova e Atlético tiveram semana cheia para recuperar jogadores contundidos e realizar treinamentos para corrigir erros táticos e aperfeiçoar jogadas em busca de um melhor rendimento dos clubes nos jogos de domingo e segunda-feira. O Atlético Goianiense recebe o Volta Redonda no domingo às 16 horas no estádio Antônio Accioly. O Vila Nova vai a Manaus enfrentar o Amazonas às 18 horas de domingo e o Goiás joga contra o Athletic na segunda-feira às 21 horas no estádio Hailé Pinheiro.

O Atlético é o time que tem maiores chances de se recuperar na série B, já que vai fazer quatro jogos em Goiânia, sendo um contra o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga. Os demais no Antônio Accioly. Com isso, o rubronegro terá um mês sem necessidade de viajar e sem os desgastes das peregrinações por aeroportos. O Dragão conta com esse fator para engrenar regularidade e subir na tabela de classificação. Essa sequência de jogos em casa começa no próximo domingo contra o Volta Redonda, que soma apenas 11 pontos e ocupa a 16ª colocação na série B. Mas que os atleticanos não se iludam com essa desconfortável posição do Volta Redonda, o time está jogando um bom futebol e pode surpreender.

A mesma advertência serve para o Vila Nova, que fará uma longa viagem até Manaus para enfrentar o Amazonas, que também vai mal no campeonato, mas joga em casa e merece respeito. O técnico Luisinho Lopes não poderá contar com Igor Henrique, Arilson e o capitão Tiago Pagnussat. O atacante Emerson Urso também segue no Departamento Médico há mais de três meses, depois de romper o tendão de Aquiles. Com tantos desfalques, Luisinho Lopes deve escalar o zagueiro Walisson Maia no lugar de Tiago Pagnussat e Miticov pode ganhar nova oportunidade para proteger melhor o sistema defensivo. Não há mais espaço para derrotas no Vila Nova. Em Manaus, o Vila precisa iniciar sua recuperação na competição, caso contrário, a distância do G4 vai aumentar.

O Goiás ganhou um dia a mais na folga prolongada na tabela. Joga segunda-feira contra o combalido Athletic, que ocupa a penúltima colocação com apenas 9 pontos ganhos. Será um jogo fácil? Claro que não. Qualquer time nessa posição joga com muito mais vontade para tentar deixar a incômoda situação de vice-lanterna, portanto, o Goiás deve estar bastante focado desde os primeiros minutos da partida. O técnico Vagner Mancini tem na defesa suas maiores preocupações. Ainda sem poder contar com Messias, Lucas Ribeiro e Luiz Felipe, o treinador esmeraldino deve utilizar o volante Gonzalo Freitas improvisado no setor defensivo. Baldória deve continuar improvisado na zaga ao lado de Gonzalo Freitas. Na lateral esquerda outro problema, já que Lucas Lovat jogou muito mal contra o Volta Redonda e pode ser substituído. No meio de campo e no ataque o Goiás não tem problemas.

Vitória espetacular do Botafogo

O PSG era o favorito para vencer o Botafogo, mas o time da estrela solitária surpreendeu, venceu por 1 a 0, assumiu a liderança do grupo e ficou bem perto de garantir classificação às oitavas de final. O time francês pressionou o Botafogo desde os primeiros minutos de jogo, mas o alvinegro fez uma marcação implacável no adversário e num contra-ataque rápido acabou marcando o único gol da partida através de Igor Jesus. O Glorioso volta a jogar na próxima segunda-feira, 23/06, contra o Atlético de Madrid, jogo marcado para às 16 horas. Por outro lado, o PSG enfrenta o Seattle Sounders. O Palmeiras também venceu seu adversário na rodada de ontem. Derrotou o Al Ahly pelo placar de 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Abou Ali contra e Flaco Lopez. Com esse resultado o Palmeiras lidera o grupo A com quatro pontos e joga pelo empate contra o Inter Miami, time de Leonel Messi, para garantir vaga na próxima fase.

MOSAICO

+++ Ângelo Luiz, técnico vice-campeão goiano dirigindo o Anápolis, foi contratado para comandar o Rio Verde no restante da Divisão de Acesso do campeonato goiano.

+++ O ex-técnico Laecio Aquino foi demitido depois da goleada sofrida pelo Rio Verde em Trindade pelo placar de 3 a 0. Laecio deixa o Verdão do Sudoeste com um aproveitamento de apenas 44,44% de aproveitamento.

+++ O Trindade é o líder da Divisão de Acesso com 13 pontos ganhos, seguido da Anapolina com 12 pontos. O Tupy de Jussara, time do centroavante Valter, é o quarto colocado com 9 pontos ganhos.

+++ O primeiro ano da SAF no Goiânia Esporte Clube tem sido um fracasso estrondoso. No futebol deu tudo errado até o momento. O que se pode esperar para os próximos anos? Elcival Martins, ex-presidente do Vila Nova, vai persistir com os investimentos ou vai desistir?

+++ Nivaldo Carvalho, comentarista da Band FM, anunciou em seu comentário na emissora que o Goiás estaria fechando uma parceria capaz de resolver todos os problemas do Clube. Paulo Rogério Pinheiro negou.

+++ Porque o Goiás precisa emprestar suas promessas das categorias de base para os grandes times do futebol brasileiro, com valores estipulados em caso de negociação definitiva? O Goiás sempre negociou as revelações da base sem precisar de ninguém para intermediar.

+++ Saíram assim os atacantes Larson e Halerrandrio para o Palmeiras, Raykkonem para o Internacional. No passado, o Goiás negociou diretamente jogadores como Zé Teodoro, Luvanor, Cacau, Túlio Maravilha, Carlos Alberto, Carlos Magno, Lúcio e muitos outros.