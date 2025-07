Goiás abre cadastro do Passe Livre Estudantil 2025

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), iniciou nesta terça-feira (15/7) o período de cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE) para estudantes da região Metropolitana de Goiânia e Anápolis. Os pedidos de inclusão ou renovação do benefício serão aceitos pelo sistema até o dia 17 de outubro de 2025.

O PLE é um programa do Goiás Social, que permite o deslocamento gratuito para os estudantes com cadastro regular. São disponibilizadas até 48 viagens por mês. O benefício foi criado para reduzir a evasão escolar e garantir a mobilidade dos alunos. A inclusão ou atualização das informações deve ser realizada por meio do site www.juventude.go.gov.br.

Para garantir o direito às viagens, o aluno novato (que não tenha feito o cadastro no primeiro semestre de 2025) deve realizar o cadastramento e fornecer os dados e documentos pessoais. Já o veterano, que ainda não fez o recadastramento em 2025, deve atualizar as informações no sistema. No caso de alguma irregularidade ou pendência documental, o beneficiário terá até o dia 17 de outubro de 2025 para apresentar os documentos solicitados.

Cadastro em Goiânia e região

Para dar início ao processo, é necessário acessar o site juventude.go.gov.br, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados (RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula em ensino regular e foto 3×4). A solicitação passará por análise e, após aprovada, o cartão do novo beneficiário estará disponível para entrega no Vapt Vupt escolhido pelo usuário, em até 15 dias, a contar da data de inscrição. A retirada do cartão deverá ser agendada pelo site: www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

A cobertura de atendimento abrange Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Cadastro em Anápolis

Para estudantes de Anápolis, o cadastro deverá ser realizado presencialmente na sala de atendimento do Passe Livre – Urban, que fica na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, localizada na rua General Joaquim Inácio, nº 206. É necessário levar cópias do CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3×4. Após a aprovação da solicitação, o cartão poderá ser retirado no prazo de sete dias, a contar da data do pedido formal, na unidade de referência do terminal urbano de Anápolis, na rua Tonico de Pina, no Setor Central.