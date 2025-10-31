Goiás abre mais de 5,7 mil novos empregos com carteira assinada em setembro

Goiás registrou a abertura de 5.737 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 79.717 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira, 30 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado goiano apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 2.749 novos postos. Na sequência aparecem Comércio (1.716), Indústria (1.558) e Construção (535). Apenas a Agropecuária apresentou desempenho negativo, com -820 postos.

As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro em Goiás foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino, responsáveis pelo ingresso em 3.269 postos, contra 2.468 vagas ocupadas pelos homens. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 5.045 postos no estado goiano. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado em setembro: 3.690.

Municípios – A capital, Goiânia, foi o município goiano com melhor saldo em setembro, com 1.593 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 575,6 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Rio Verde (866), Aparecida de Goiânia (788) e Anápolis (576).

Nacional – O Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no país.

Em setembro, o saldo ficou positivo em 213.002 postos formais de trabalho, resultado de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. As 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo, assim como os cinco grupamentos de atividades econômicas avaliados: Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34.

Serviços em alta – Entre os grupamentos setoriais, o destaque ficou com Serviços, que liderou a geração de vagas, com 106.606 postos formais de saldo. Em seguida aparece a Indústria, com 43.095 novos empregos. O Comércio (36.280), a Construção (23.855) e a Agropecuária (3.167) completam a lista.

Acumulado – No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, os cinco grupamentos de atividades econômicas apresentam saldo positivo. O maior crescimento ocorreu no setor de Serviços, com 773.385 novos postos. Em seguida, aparecem Indústria (273.231), Construção (194.545), Comércio (153.483), e Agropecuária (107.297).

Grupo populacionais – No recorte por grupos populacionais, o saldo de setembro foi mais positivo para os homens, que ocuparam 117.145 vagas, enquanto as mulheres preencheram 95.857 postos.

Por idade – Na divisão por faixa etária, os jovens de 18 a 24 anos se destacaram, tendo preenchido 110.953 postos em setembro. Na sequência, aparecem os adolescentes de até 17 anos (31.105). Juntas, essas duas faixas etárias responderam por 67% dos novos postos de trabalho.

Escolaridade e raça – Quando se leva em conta o grau de escolaridade, a maior parte das vagas em setembro foi preenchida por pessoas com nível médio completo: 142.789. Na sequência, aparecem as pessoas com nível médio incompleto, que responderam pela ocupação de 28.606 postos. No recorte por raça, os pardos responderam pela maior parte dos vínculos: 156.079. Em seguida, aparecem os brancos (51.719), pretos (28.521) e amarelos (173). No que se refere à população com deficiência, o saldo positivo foi de 662 novos postos.

