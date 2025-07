Goiás amplia mercado da tilápia com inclusão no Programa de Aquisição de Alimentos

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) deu um importante passo ao incluir a tilápia no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) pela primeira vez. A medida visa estimular a produção local, promover a segurança alimentar e fortalecer a agricultura familiar em Goiás. Então, a iniciativa integra produção e consumo de forma estratégica e sustentável.

Segundo Pedro Leonardo Rezende, titular da Seapa, essa ação reforça o crescimento econômico da piscicultura no estado. “A tilápia gera empregos e movimenta agroindústrias. O apoio do Estado é essencial para transformar essa atividade em fonte consistente de renda e desenvolvimento regional”, destacou. Além disso, o setor contribui para inclusão produtiva e geração de oportunidades.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa da Pecuária Municipal 2023, mostram que a produção de tilápia em Goiás alcançou 12,5 mil toneladas, aumento de 3,4% em relação ao ano anterior. A piscicultura está presente em 176 municípios, com destaque para Niquelândia, maior produtor estadual, e regiões Norte, Sul e Sudoeste do estado.

O avanço da tilápia em Goiás é resultado da conjugação de condições naturais favoráveis, como clima e recursos hídricos, com ações coordenadas entre governo, produtores e agroindústrias. Atualmente, o estado possui 39 agroindústrias registradas para processamento de pescado, com fiscalização em níveis municipal, estadual e federal.

No mercado, Goiás cresce também nas exportações de pescado. Em 2024, foram embarcadas 76,3 toneladas, movimentando US$ 472,8 mil. Nos primeiros meses de 2025, o volume exportado bateu recorde para o período, com 30,9 toneladas. Isso confirma a expansão da tilápia goiana no cenário internacional.

A inclusão da tilápia no PAA marca uma nova fase para a piscicultura em Goiás, valorizando produtores e incentivando o consumo local. Desde já, a expectativa é que essa estratégia fortaleça ainda mais a cadeia produtiva e o desenvolvimento sustentável no estado.