Goiás conquista 11 premiações no Prêmio MEC da Educação Brasileira

Goiás foi destaque na edição 2025 do Prêmio MEC da Educação Brasileira, recebendo 11 premiações que reconhecem boas práticas na educação pública, incluindo ações de inclusão, diversidade, alfabetização, ensino em tempo integral e desempenho no Ideb e no Enem. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta terça-feira (12).

Em todo o país, a premiação contemplou 54 alunos pelo alto desempenho na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de quatro estados, 35 municípios e 20 escolas. Ao todo, foram entregues 62 troféus e 54 medalhas em oito categorias: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Premiados em Goiás

Estado: Goiás (Ensino Médio)

Municípios: Damolândia (Educação Infantil), Santa Bárbara de Goiás (Alfabetização), Santa Rita do Novo Destino (Anos Iniciais), Rio Verde (Anos Finais), Itumbiara (Educação em Tempo Integral) e Goiandira (Educação em Tempo Integral)

Escolas: Escola Municipal Evangélica Monte Moriá (Alfabetização e Anos Iniciais), Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Luiz Alberto Leão (Anos Finais) e Colégio Estadual Professora Aurelice Gomes da Fonseca (Ensino Médio)

Estudantes (Enem): Lui Vinícios Alves de Abreu e Tawany Costa Santos

A escolha dos vencedores foi feita com base em indicadores oficiais da educação básica, como Censo Escolar, Ideb, Avaliação da Alfabetização, Enem e dados do IBGE, analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Não houve abertura de editais ou inscrições para participação.

Criado pelo Decreto nº 12.521/2025 e regulamentado pela Portaria nº 564/2025, o prêmio busca valorizar estudantes, professores, escolas e redes de ensino que se destacam na melhoria da aprendizagem e na redução das desigualdades, em alinhamento ao Plano Nacional de Educação (PNE).