Goiás convoca aprovados para vagas temporárias em TI

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria-Geral de Governo (SGG), publicou nesta segunda-feira (23/06) a 7ª convocação do processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de Tecnologia da Informação (TI) aprovados para vagas temporárias. O edital nº 001/2025 foi homologado pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD) e está disponível no Portal de Seleção e no Diário Oficial do Estado de Goiás (nº 24.453).

Envio de documentos: prazo entre 24 e 30 de junho

A formalização da contratação será feita em duas etapas. Na primeira, os candidatos convocados devem enviar os documentos exigidos, em formato PDF, entre os dias 24 e 30 de junho de 2025, para o e-mail oficial: [email protected]. A lista de documentos está disponível no anexo do edital.

Comparecimento presencial para assinatura de contrato

Na segunda etapa, os candidatos classificados devem comparecer à sede da SGG, na Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GGDP) — Palácio Pedro Ludovico Teixeira (Rua 82, nº 400, 5º andar, ala leste, Goiânia). O local e o horário para assinatura do contrato e início das atividades estão especificados no anexo da convocação.

Perda de vaga e regras de acúmulo de cargo

Candidatos que não se manifestarem ou não comparecerem dentro do prazo serão considerados desistentes. Nesses casos, o próximo nome da lista será convocado. Desistências formais ou situações excepcionais serão avaliadas pela Comissão Especial do Processo Seletivo.

Candidatos com vínculo em outro órgão público devem apresentar declaração atualizada contendo informações como cargo, carga horária, turno e contracheque. A compatibilidade será analisada com base no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que trata do acúmulo de cargos.

Onde consultar o edital completo

Os interessados devem acessar o Edital de Convocação nº 001/2025 – 7ª Convocação diretamente no Portal de Seleção. Para dúvidas, a SGG disponibiliza o telefone: (62) 3270-8651.

