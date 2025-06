Goiás desperta interesse de Singapura para educação tecnológica

A missão internacional de Goiás despertou o interesse de Singapura para firmar parceria que deve impulsionar a educação técnica e tecnológica no estado. O diálogo foi realizado durante visita do grupo liderado pelo vice-governador Daniel Vilela ao Institute of Technical Education (ITE), considerado referência mundial na formação profissional de excelência, abrindo negociações para cooperação em formação técnica em Goiás.

Criado em 1992, o ITE é responsável pela formação técnica e profissional da força de trabalho que impulsionou o crescimento de Singapura como uma das maiores potências econômicas do mundo. O modelo educacional alia 70% de atividades práticas e 30% de teoria, com foco nas demandas do mercado, garantindo que 85% dos alunos consigam emprego em até seis meses após a conclusão do curso, além de registrar uma taxa de evasão muito pequena.

“Aqui se investe pesado em educação, tecnologia e desenvolvimento de talentos. E é isso que viemos buscar: entender como esse país conseguiu se transformar e levar para Goiás soluções que ajudem nosso estado a crescer ainda mais”, afirmou Daniel Vilela, destacando que Singapura é um exemplo global de desenvolvimento econômico sustentado pela educação e pela inovação.

O vice-governador foi acompanhado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, e pela comitiva goiana que está no país. Foram recebidos por Suresh Natarajan, CEO do ITE Education Services, que ressaltou o interesse da instituição em colaborar com Goiás. “Singapura tem mais vagas do que pessoas que se formam para ocupá-las. Por isso, é natural que trabalhemos com talentos de outros países. Neste sentido, ficamos felizes em discutir uma parceria com Goiás”, afirmou.

O ITE possui três grandes colégios, com estrutura de ponta e produção de tecnologias avançadas por parte de seus alunos e professores, que passam pela criação de hologramas e realidade virtual aumentada, além de produtos que permitem a interação físico-virtual e vão até um programa de engenharia aeroespacial. O foco é gerar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho cada vez mais inovador. Segundo Suresh, boa parte dos alunos do ITE realiza estágios ou intercâmbios internacionais, ampliando sua visão e qualificação global.

“Tanto Singapura quanto Goiás entendem que o foco que a gente tem que dar na formação técnica e tecnológica é pensando nessa moçada que está vindo aí, nas novas tecnologias e no futuro. Por isso, estamos construindo uma parceria sólida com o ITE para que Goiás avance cada vez mais”, destacou o secretário José Frederico.

Cidades inteligentes

Além da visita ao ITE, a missão goiana também conheceu a operação da ST Engineering Urban Solutions, uma das maiores empresas globais no desenvolvimento de tecnologias para cidades inteligentes, mobilidade urbana e cibersegurança. O grupo é responsável por mais de 400 projetos de mobilidade inteligente em 90 cidades do mundo, com soluções que vão desde sistemas de gestão de tráfego e segurança pública até plataformas de mobilidade sustentável e infraestrutura urbana conectada.

A ST Engineering também mantém uma forte conexão com o setor educacional, utilizando alunos do próprio ITE em projetos de alta complexidade, especialmente na área de engenharia aeroespacial, além de parcerias que impulsionam o desenvolvimento de talentos para atender às demandas da indústria de tecnologia. O portfólio da empresa abrange, ainda, setores como defesa, segurança pública, soluções digitais e comércio aeroespacial, colocando a inovação como centro de suas operações.

A missão de Goiás em Singapura segue nesta terça e quarta-feira com encontros e visitas a empresas e instituições de referência global, com foco em tecnologia, desenvolvimento urbano, educação e sustentabilidade.

