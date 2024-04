Turismo goiano estará no maior evento de viagens da América Latina

O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, apresenta os atrativos de seus destinos turísticos no principal evento da indústria de viagens da América Latina. A WTM Latin America 2024 será realizada de 15 a 17 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo. A exposição contará com a participação de 620 expositores, 27 mil profissionais do turismo, mais de 900 jornalistas e influenciadores digitais de todo o mundo, além de representantes de 40 países para participar de 50 conferências.

O estande do Governo de Goiás apresentará destinos de natureza, bem-estar, contemplação e aventura, como a Chapada dos Veadeiros, Regiões da Águas Quentes, Chapada das Emas, Encantos do Planalto Central e Terra Ronca. “Teremos também balcões com representação das regiões dos Negócios e Tradições, que inclui Goiânia; as cidades históricas da Região do Ouro, com destaque para Rota dos Pirineus (Cocalzinho, Pirenópolis e Corumbá de Goiás) e o Caminho de Cora Coralina”, afirma o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

Inaugurando o projeto Expo Goiás, criado pela Secretaria da Retomada para divulgar o potencial econômico, turístico e cultural do estado, o cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone, fará uma apresentação gratuita nesta segunda-feira (15/04), às 20h, no pavilhão de shows da feira. Antes, os cantores Pádua e Daniela Carvalho também estarão no palco para apresentar a musicalidade goiana. Na ocasião, o público poderá conferir ainda uma exposição com artesanato goiano e títulos da literatura de Goiás, que incluem contos, poesias e romances.

WTM Latin America

Ao longo de três dias, os participantes do evento poderão fechar negócios e ampliar a rede de networking. Estarão presentes operadoras de turismo, hotéis, companhias aéreas, locadoras de carros, empresas de tecnologia, destinos e outros representantes do mercado. Com o tema “The Future is Open. Be The Change”, a WTM Latin America reúne o trade do turismo de todo o mundo em torno de inovação, aprendizado e troca de experiências.