Goiás dobra investimentos públicos no 3º bimestre de 2025

O Governo de Goiás mais que dobrou o volume de investimentos públicos no 3º bimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), divulgados nesta quarta-feira (30/7) pela Secretaria da Economia, os investimentos saltaram de R$ 766 milhões, em 2024, para R$ 1,60 bilhão neste ano — um crescimento de 109,1%.

Os recursos foram aplicados majoritariamente em obras de infraestrutura e na melhoria de serviços públicos. A aceleração dos investimentos públicos realizados 3º bimestre é acompanhada por uma alta significativa na arrecadação de Goiás: a Receita Corrente Líquida (RCL) chegou a R$ 44,40 bilhões no acumulado de 12 meses até junho de 2025, um aumento de 10,7% frente aos R$ 40,11 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Já as receitas totais somaram R$ 23,85 bilhões até junho, alta de 9,87% em relação ao mesmo intervalo de 2024. As receitas tributárias, por sua vez, alcançaram R$ 12,50 bilhões, crescimento de 6,2% na comparação anual.

Apesar do bom desempenho fiscal, o governo registrou um déficit orçamentário de R$ 321 milhões no período, resultado de decisões estratégicas como a quitação de passivos. Entre os gastos extraordinários estão a antecipação de R$ 784 milhões em precatórios referentes a 2020 e 2021, e a recomposição de R$ 740 milhões no fundo de reserva — um total de R$ 1,5 bilhão em despesas não recorrentes. “A antecipação de passivos fortalece a saúde fiscal do Estado e amplia nossa capacidade futura de investimentos”, afirmou a Secretaria da Economia em nota.

Educação e Saúde

O governo também destacou o cumprimento das vinculações constitucionais nas áreas de Saúde e Educação. No 3º bimestre de 2025, foram aplicados 15,15% da RCL em saúde — acima do mínimo constitucional de 12%. Já na educação, os investimentos cresceram de R$ 3,89 bilhões, em 2024, para R$ 4,09 bilhões neste ano, representando 24,3% da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT). A expectativa é de atingir os 25% exigidos por lei até o final do exercício.

Controle de gastos correntes

Apesar do aumento nos investimentos e nas despesas pontuais, o Governo de Goiás informou que mantém o controle sobre as despesas correntes. O índice que mede a relação entre despesas e receitas correntes ficou em 90,2%, abaixo do limite de 95% previsto na Constituição. Em 2019, esse índice ultrapassava os 99%. Segundo o governo, a elevação pontual em 2025 está ligada a medidas excepcionais, sem comprometer a trajetória estrutural das contas públicas.