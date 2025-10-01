Goiás e Atlético empatam sem gols em jogo de poucas emoções

A partida decepcionou o grande público que compareceu ao estádio Hailé Pinheiro, principalmente o torcedor esmeraldino que viu seu time jogar cerca de 100 minutos sem chutar uma bola ao gol adversário. O Atlético ainda teve algumas oportunidades, mas desperdiçou por falta de eficiência de seus atacantes. No final, o empate em 0 a 0 foi melhor para o Goiás, que somou um ponto e igualou ao Coritiba na liderança, perdendo a primeira colocação para o Coxa no saldo de gols.

Para o Atlético, o empate teve sabor de derrota, pois além de ter as melhores oportunidades de marcar, se distanciou ainda mais do grupo dos quatro melhores da competição. O Dragão é o 9º colocado com 42 pontos, está muito perto de alcançar a pontuação que lhe garanta a permanência na série B, mas longe do sonho de se classificar para a série A. O técnico Rafael Lacerda manteve a invencibilidade nos clássicos goianos. Com o empate de ontem, o treinador chegou ao sexto clássico sem derrota. Os cinco anteriores aconteceram quando ainda dirigia o Vila Nova.

Arbitragem contestada – Os dois times deixaram o campo de jogo insatisfeitos com a arbitragem do paranaense Lucas Paulo Torezin. Adson Batista fez críticas contundentes ao árbitro, dizendo que os jogadores do Atlético foram intimidados o tempo todo, receberam cartões amarelos em jogadas normais, enquanto para o Goiás o jogo se desenvolvia narturalmente. Adson afirmou que não acha que o juiz veio a Goiânia com a intenção de beneficiar o time mandante, “ele é limitado mesmo, picotou o jogo o tempo todo”. Sobre a possibilidade de chegar ao G4, Adson lamentou que o Atlético despertou tarde na competição, ou seja, Série A é muito difícil.

O Goiás também não ficou satisfeito com a arbitragem. Reclamou muito de uma penalidade, quando a bola tocou na mão do zagueiro atleticano, mas o árbitro, com o auxílio do VAR, nada marcou. Antes de reclamar da arbitragem,o Goiás precisa fazer uma avaliação mais profunda para tentar identificar os motivos do fraco rendimento da equipe no segundo turno da competição. O time ocupa as primeiras colocações na tabela de classificação, mas não convence em campo. O Goiás vive da boa campanha do primeiro e se mantém no topo da tabela graças aos pontos ganhos na primeira fase.

Mancini vaiado – Por mais paradoxal que possa parecer, o técnico do vice-líder do campeonato está muito pressionado no cargo. Foi vaiado após o jogo de ontem contra o Atlético Goianiense. Ocorre que o time não vence há vários jogos e vive um prolongado período de instabilidade. Mancini não tem até hoje um time definido, ninguém sabe quem são os titulares do time esmeraldino. Cada jogo é uma escalação diferente. O sistema de jogo também é uma incógnita, cada partida, o Goiás joga de um jeito. Vagner Mancini parece ter esgotado seu repertório de argumentos e não motiva mais o grupo. Embora o campeonato caminhe para o seu final, talvez seja o momento da diretoria esmeraldina tomar providências, antes que seja muito tarde.

Em sua entrevista após a partida, Vagner Mancini admitiu que o Goiás está devendo no segundo turno. O técnico afirmou que gostou de seu time no primeiro tempo, mas na etapa final a equipe deixou a desejar. Mancini não estava à vontade na entrevista coletiva pós jogo. Questionado sobre uma possível demissão, o treinador citou a pontuação do Goiás para demonstrar que não entende esse tipo de questionamento. “É um time que está com o mesmo número de pontos do primeiro colocado e estamos falando de demissão. Eu, sinceramente, prefiro gastar minhas energias com outras coisas”, disse Mancini.

Louzer quer voltar a vencer – O técnico Umberto Louzer fará sua estreia amanhã no OBA contra o Criciúma e quer ver o Vila Nova vencendo novamente, depois de uma sequência negativa de sete jogos. O atual jejum de resultados positivos deixou o Vila na 13ª posição, com 38 pontos, muito longe de qualquer possibilidade de conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro. O objetivo de momento no time vilanovense é alcançar os 45 pontos e se garantir na série B por mais uma temporada. Umberto Louzer não foi contratado para subir o Vila Nova, mas para se manter na competição no próximo ano e planejar a temporada de 2026. Seu contrato com o Vila Nova se estende até o final do ano que vem.

Logo no jogo de estreia, Louzer terá pela frente um adversário muito difícil. O Criciúma, terceiro colocado na Série B, vem a Goiânia em busca de uma vitória que lhe garanta uma posição ainda melhor no G4. O novo técnico do Vila afirmou que pretende canalizar todas as energias na preparação do Vila para o jogo difícil que o Vila terá pela frente. “Chegaremos muito bem preparados para quebrar essa sequência de sete jogos sem vitórias”, disse o técnico. Umberto Louzer faz sua estreia exatamente contra seu último adversário enquanto ainda comandava o Novorizontino. Na ocasião, o time paulista foi derrotado por 2 a 0, resultado que custou sua demissão.

CURTAS

>>> O Goiás está garantido na Copa do Brasil em 2026. O anúncio será feito hoje na CBF, que vai divulgar o novo formato de várias competições nacionais, inclusive a Copa do Brasil.

>>> A competição terá o número de participantes aumentado, garantindo vaga ao Goiás em 2026, mesmo que o time não conquiste a série B.

>>> A Copa Verde também sofrerá alterações profundas. A competição será dividida em Copa Centro Oeste, com times de Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo, e Copa Norte, com Clubes daquela região.

>>> Os campeões dessas competições disputarão o título da Copa Verde, que deverá garantir vaga ao campeão na Copa do Brasil. A CBF pretende valorizar a Copa Verde e motivar a participação de Clubes que até então não se interessavam por ela.

>>> O Goiás volta a campo no próximo sábado, às 18:30 hs, para enfrentar o Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro. O “voltaço” abre a zona de rebaixamento com 30 pontos ganhos.

>>> O Atlético Goianiense recebe o Athletico do Paraná no domingo, às 20:30 hs, no estádio Antônio Accioly. O Furacão é o quarto colocado na Série B, com 48 pontos ganhos.

>>> O Anápolis anunciou o retorno de Luiz Carlos Winck ao comando técnico da equipe. Esta será a quinta passagem do treinador gaúcho pelo tricolor da Boa Vista.