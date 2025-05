Goiás é o quinto estado brasileiro mais atingido pela seca, aponta monitoramento da ANA

Goiás ocupa a quinta posição no ranking dos estados brasileiros mais afetados pela seca, segundo dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O levantamento, feito no mês de abril de 2025, revela que a seca avançou sobre uma grande parte do território goiano, refletindo cenário de atenção para a agricultura.

De acordo com o Monitor de Seca da ANA, o estado está atrás apenas de Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul no volume de área atingida pela estiagem. A falta de chuvas e o aumento das temperaturas intensificaram a escassez de água, o que motivou estudo dos dados hidrológicos e climáticos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pela Saneago para subsidiar o planejamento do próximo período de seca, ainda no início de março.

Segundo o levantamento, a estiagem pode provocar impacto nas lavouras de grãos, como soja e milho, que enfrentam redução no rendimento e riscos de quebra de safra em áreas mais críticas.

Melhora tímida

Com o aumento das chuvas em abril, Goiás foi incluído entre os sete estados brasileiros que apresentaram melhora nas condições de umidade do solo. Esse alívio, no entanto, ainda é tímido diante da extensão da seca acumulada ao longo dos últimos meses.

A área total afetada pela estiagem no Brasil ultrapassou os 4,6 milhões de quilômetros quadrados em abril, mais da metade do território nacional. Estados como Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também figuram entre os mais impactados, ao lado de Goiás.