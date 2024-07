Goiás é primeiro estado a ter acesso a sistemas da Polícia Federal

Estado passa a receber informações compartilhadas dos sistemas de combate a fraudes bancárias e ao abuso sexual infantil por meio da internet



Por Redação Tribuna do Planalto em 01/07/2024 - 18:25



Caiado assina acordo inédito com PF para troca de informações com foco no combate à lavagem de dinheiro e pedofilia. Foto: Rômulo Carvalho