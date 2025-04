Goiás empata e frustra torcida. Atlético perde em Araraquara

O Goiás vencia o clássico até os 43 minutos do segundo tempo, quando numa jogada de bola parada do ataque vilanovense o time colorado chegou ao empate. O Goiás esteve à frente no marcador por duas vezes, mas não conseguiu segurar a vitória, causando uma grande decepção a seu torcedor, pois a vitória tão esperada acabou não vindo. Para o Vila, o resultado foi considerado muito bom, não perdeu para o maior adversário e ganhou um ponto fora de casa. O Goiás perdeu a oportunidade de quebrar um tabu que já incomoda, além de alcançar a liderança da série B, se tivesse vencido a partida.

Vagner Mancini não comandou o time no banco de reservas por ter sido expulso na partida anterior em Ponta Grossa. O auxiliar técnico Rever foi o substituto de Mancini, procurou manter o trabalho realizado pelo treinador, fez alterações tentando melhorar o desempenho do time, mas o Goiás não segurou a vitória que parecia estar definida. O problema do Goiás continua o mesmo. Mancini não tem um bom meia de armação e alguns atacantes não respondem quando são chamados para jogar. São os casos de Vitinho, Zé Hugo e Jajá, que entraram e não resolveram. O Goiás apresenta avanços com o Vagner Mancini no comando técnico, mas sofre com a carência de jogadores de qualidade para montar um time mais eficiente.

O Vila começou melhor o jogo nos primeiros dez minutos, depois o Goiás equilibrou a partida. Teve posse de bola muito superior ao Vila Nova e saiu na frente no placar. O Vila empatou ainda no primeiro tempo. O Goiás fez o segundo gol e no final da partida sofreu o empate. Os dois times voltam a campo no próximo domingo. O Goiás joga em Belo Horizonte contra o América MG e o Vila recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no OBA. O lateral direito Elias foi expulso logo após o segundo gol do colorado, por fazer gestos ofensivos para a torcida esmeraldina. É desfalque para o jogo de domingo.

Pela Copa do Brasil, a CBF confirmou as datas dos jogos do Vila e da Aparecidense na terceira fase da competição. As duas equipes são as representantes do futebol goiano no torneio nacional. A Aparecidense enfrenta o Fluminense dia 29 de abril no Maracanã pelo jogo de ida. O jogo de volta será no Estádio Serra Dourada dia 21 de maio. O Vila Nova encara o Cruzeiro em Belo Horizonte dia primeiro de maio. A partida decisiva vai acontecer no Estádio Serra Dourada no dia 22 de maio.

Atlético decepciona em SP

O Dragão não foi feliz em seu giro pelo interior paulista. Em seis pontos disputados ganhou apenas um. Empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e ontem foi derrotado pela Ferroviária de Araraquara por dois a zero, jogando mal. Diante da Ferroviária, o Atlético mostrou dificuldades e pouca disposição para buscar a vitória. No primeiro tempo, o rubro negro não finalizou uma vez sequer no gol adversário. A defesa do time campineiro continua sendo o ponto fraco . De vinte jogos realizados sofreu vinte e um gols.

Com a derrota, o Atlético perdeu cinco posições na tabela de classificação e agora é o décimo colocado. Na próxima terça-feira, o rubro negro recebe o Cuiabá no estádio Antônio Accioly. Os dois times foram rebaixados para a segunda divisão ano passado e ambos sonham com o retorno para a elite do futebol brasileiro. No final da partida em Araraquara, Adson Batista criticou o desempenho do Atlético. “Time sem vontade, sem foco, time de barriga cheia. Estou preocupado porque o Atlético parece um time do tanto faz. Tanto faz ganhar ou perder, isso tem que mudar. Cláudio Tencati tem que achar uma maneira de mudar essa situação. Se não fosse o goleiro, o Atlético teria sofrido uma goleada no interior paulista. O Atlético não mereceu nada além da derrota, a Ferroviária foi muito superior”, finalizou Adson.