Goiás Feito à Mão chega à 9ª edição com artesanato regional e palestras nacionais

Em novo formato, a feira vai reunir artesãos de Goiás e de todo o Centro-Oeste, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com entrada gratuita


07/08/2025

Goiás Feito à Mão chega à 9ª edição com artesanato regional e palestras nacionais (Foto: Secretaria da Retomada)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, promove a 9ª edição da Goiás Feito à Mão – Feira de Artesanato e Economia Criativa, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, com entrada gratuita. O evento, que já se consolidou como uma das principais vitrines do artesanato goiano, ganha neste ano um novo formato, com abrangência regional, palestras nacionais, apresentações musicais e a participação de mais de 100 artesãos goianos.

Além dos artesãos de todas as regiões de Goiás, o evento também recebe convidados dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, além do Distrito Federal, fortalecendo o intercâmbio cultural e aumentando a visibilidade do artesanato regional. Entre os destaques, estão os tradicionais bancos em formato de animais produzidos por artesãos mato-grossenses, peças que representam a fauna do cerrado em madeira e cerâmica do Mato Grosso do Sul e os delicados trabalhos em capim dourado do Tocantins.

A feira contará com 52 estandes, onde o público poderá conferir peças em cerâmica, madeira, joias em prata, cristais, bordados, produções indígenas, entre outras. O artesanato goiano terá papel de destaque, com a presença de mestres artesãos e produções que representam a identidade cultural do estado. A programação da feira inclui oficinas gratuitas e abertas ao público. Além de aulas de arranjos, cartões de fibras, folhas do Cerrado e flores de palha de milho, para as crianças, haverá um espaço kids, com gibiteca e brinquedos.

A feira também contará com estandes de projetos apoiados por instituições parceiras como a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que leva à feira seus bordados tradicionais. Toda a renda é revertida para famílias em vulnerabilidade socioeconômica do estado. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) participa com artesanato indígena produzido por comunidades originárias que vivem em Goiás. O Sebrae Goiás coordena a praça de alimentação, que reunirá sabores típicos da gastronomia goiana.

Programação Musical
No sábado (9/8), a programação musical tem início às 13h com o cantor Guilherme de Castro, que traz ao público o melhor da Música Popular Brasileira (MPB). Em seguida, às 14h, sobe ao palco a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG). Já no domingo (10/8), as apresentações começam às 11h com o grupo Família Guerra, também com repertório de MPB. Às 14h, o público poderá apreciar a sonoridade do Duo de Cordas Gustav Hitter, seguido, às 15h, pela performance da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG).

Palestras
No sábado (9/8), às 15h, o diretor de Promoção das Culturas Tradicionais e Populares do Ministério da Cultura, Sebastião José Soares, ministra a palestra “O valor da arte popular como expressão da cultura e identidade de um povo”. Em seguida, às 16h, a coordenadora-geral do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Ana Beatriz Loureiro Ellery, apresenta a palestra “As diretrizes da Portaria nº 1.007 que formam a Base Conceitual do Artesanato”.

A entrada é gratuita e os horários de visitação são: sábado, das 12h às 18h; e domingo, das 10h às 16h. A feira Goiás Feito à Mão tem o apoio das secretarias de Cultura (Secult), Esporte e Lazer (Seel), Desenvolvimento Social (Seds), Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), OVG, Saneago e Sebrae Goiás.

Pesquisa