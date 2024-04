Goiás firma parceria para diminuir filas de internação e de cirurgias

O governador Ronaldo Caiado formalizou, nesta sexta-feira (05/04), a aquisição do Sistema do Complexo Regulador de Saúde de Porto Alegre em visita à capital do Rio Grande do Sul. A assinatura do protocolo de intenções ocorreu durante reunião com o prefeito Sebastião Melo, no paço municipal. O objetivo da iniciativa é garantir maior integração, agilidade, eficiência e qualidade no atendimento aos pacientes, além de diminuir filas de internação e de cirurgias no estado.

“Esse novo sistema que será oferecido a todo o estado de Goiás indica quantos pacientes estão em situação de urgência, emergência, outros tantos em cirurgias eletivas, qual é o custo de cada procedimento, o tempo de internação de cada paciente e a vaga que se tem dentro dos serviços especializados em saúde”, pontuou Ronaldo Caiado.

Desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre (Procempa), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o sistema possui três plataformas dedicadas à regulação no Sistema Único de Saúde (SUS) e compõe o sistema oficial de regulação do governo do Rio Grande do Sul, a partir de convênio firmado com a prefeitura da capital gaúcha.

Serão implementadas as plataformas de Gerenciamento de Consultas (Gercon), de Gerenciamento de Internações (Gerint), para controle de leitos, e de Gerenciamento de Procedimentos de Alta Complexidade (Gerpac), para gestão de procedimentos especiais, como de oncologia. Elas possibilitam o compartilhamento de informações com os prontuários dos serviços de saúde. Segundo Caiado, o objetivo é “avançar cada vez mais na diminuição do tempo de internação e também de cirurgia”.

As negociações para aquisição do sistema começaram em julho de 2023, quando Melo esteve em Goiânia para reunião com Caiado no Palácio das Esmeraldas. “O sistema é um processo que diminui o custo e qualifica o atendimento ao cidadão que precisa do SUS. Quero agradecer essa parceria e dizer que estamos juntos, vamos trabalhar para que Goiás possa implementar o mais rápido possível”, ressaltou o prefeito Sebastião Melo.