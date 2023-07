Goiás ganha Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação inaugura, na próxima segunda-feira (31) o Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador – HUB Goiás. O espaço foi projetado para ser um escritório compartilhado, com espaços gratuitos e também vai abrigar problemas de inovação de negócios.

Também, na própria segunda-feira, será anunciado o início do processo seletivo para as empresas e startups que usarão o espaço para produzir e gerar oportunidades para os goianos. Serão R$ 4,5 milhões para incentivar e acelerar novos negócios no estado nos próximos três anos. “O HUB demonstra que o governo tem o compromisso concreto de estimular mais empreendimentos inovadores em Goiás”, diz o titular da Secti, José Frederico Lyra Netto.

Estrutura

Com mais de 2 mil metros quadrados, o HUB Goiás está localizado na Rua 261, n. 609, Setor Leste Universitário, em Goiânia, e será gerido pelo Porto Digital, responsável por um dos maiores parques tecnológicos urbanos da América Latina e um dos principais ambientes de inovação do Brasil. Referência nacional de uma ação coordenada entre governo, academia e empresas, o Porto Digital, com sede no Recife, foi eleito três vezes o melhor parque tecnológico do Brasil. “Com o HUB Goiás, o Porto Digital inaugura sua primeira experiência de gestão de ambiente de inovação e tecnologia fora de Pernambuco, com o objetivo de repetir os resultados alcançados pelo nosso parque tecnológico em todos esses anos. O governo de Goiás, a quem cabe a iniciativa, tem se mostrado um parceiro essencial para alcançarmos esses objetivos”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Durante a abertura oficial, serão apresentadas as formas como a população poderá acessar, de forma gratuita, o espaço que conta com ambientes de coworking e espaços multifuncionais para realização de reuniões e capacitações e eventos abertos ao público.