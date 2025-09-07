search
Goiás Genética 2025 movimenta milhões e mostra animais de alto padrão em Goiânia

Evento promovido pela AGCZ reúne de 8 a 12 de setembro bovinos avaliados em até R$ 1 milhão e cavalos Quarto de Milha com expectativa de R$ 15 milhões em negócios


(Foto: Divulgação)

De 8 a 12 de setembro, Goiânia será o centro das atenções do agronegócio nacional com a realização da 13ª edição da Goiás Genética, no Parque de Exposições Agropecuário. Organizado pela Associação Goiana dos Criadores de Zebu (AGCZ), o evento é considerado o maior encontro técnico da genética do Centro-Oeste e deve reunir cerca de 5 mil pessoas, além de movimentar milhões em negócios.

O encontro vai mostrar como a ciência transformou o rebanho brasileiro em referência mundial. Há poucas décadas, um boi precisava de quase cinco anos para atingir peso de abate; hoje, com seleção genética, nutrição de precisão e manejo racional, esse tempo foi reduzido para menos da metade. O resultado é mais carne, mais macia e sustentável, produzida em áreas menores, com animais que chegam a ultrapassar uma tonelada em peso vivo e podem superar a marca de R$ 1 milhão em valor de mercado.

A programação inclui a 18ª Exposição Nacional do Guzerá e o julgamento da raça Tabapuã, reforçando o papel do evento como vitrine nacional da pecuária zebuína. Outro destaque será o Rancheiros Horse Show, dedicado à raça Quarto de Milha, considerada a mais rápida do mundo em curtas distâncias. Avaliados entre R$ 50 mil e R$ 150 mil, os cavalos devem render cerca de R$ 1,2 milhão em negócios, além de uma ação solidária: a doação de uma potra ao Hospital de Câncer de Barretos.

Com mais de 500 animais em exposição, palestras de especialistas e espaço para networking e inovação, a Goiás Genética reforça o protagonismo de Goiás na pecuária de corte, leite e no mercado de equinos.

Pesquisa