Goiás inclui tilápia no Programa de Aquisição de Alimentos

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), incluiu pela primeira vez a tilápia entre os produtos adquiridos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A decisão tem por objetivo estimular a cadeia produtiva da espécie no estado. A iniciativa amplia o mercado institucional, promove a segurança alimentar e fortalece a agricultura familiar, integrando produção e consumo de forma estratégica e sustentável.

Para o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende, a inclusão da tilápia no PAA e o avanço econômico da piscicultura representam uma importante etapa na valorização dos produtores e no fortalecimento da atividade em Goiás. “Estamos falando de uma cadeia que gera emprego e movimenta agroindústrias. O apoio do Estado é essencial para transformar a piscicultura em uma fonte consistente de renda, inclusão produtiva e desenvolvimento regional”, destaca.

Dados estatísticos mostram que a produção de tilápia segue em ritmo de crescimento em Goiás e vem impulsionando o fortalecimento da piscicultura no estado. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2023, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidas 12,5 mil toneladas da espécie, representando um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior.

A piscicultura possui ampla produção territorial, presente em 176 municípios e protagonismo de regiões como o Norte, Sul e Sudoeste goiano. Niquelândia, no Norte, segue como o maior produtor estadual com 4 mil toneladas. Em Inaciolândia, no Sul do estado, a produção chegou a 1,5 mil toneladas em 2023, uma alta de 9,1% em relação ao ano de 2022. Quirinópolis completa o trio de líderes, com 1,5 mil toneladas produzidas.

Além das condições naturais favoráveis, como disponibilidade hídrica e clima propício, o avanço da atividade é resultado direto de ações conjuntas entre o poder público, produtores e agroindústrias. O estado conta atualmente com 39 agroindústrias registradas como entrepostos ou abatedouros de pescado, dos quais seis estão sob a fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), 28 são inspecionadas pelo Serviço de Inspeção Estadual (SIE) e 5 estão sob a responsabilidade do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Mercado

Goiás também tem avançado nas exportações. Em 2024, o estado embarcou 76,3 toneladas de pescado, movimentando US$ 472,8 mil. Em 2025, entre fevereiro e maio, foi registrado o maior volume já exportado para o período: 30,9 toneladas. Esses números mostram a expansão do pescado goiano também no cenário internacional.

Produções goianas

Informações das principais cadeias agropecuárias do estado estão reunidas na 70ª edição do Agro em Dados, informativo mensal da Seapa, que neste mês destaca o fortalecimento da piscicultura no estado. A publicação está disponível para consulta em: https://goias.gov.br/agricultura/boletins-de-safra/.