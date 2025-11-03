Goiás lança edital para contemplar cultura negra, quilombola e de periferia

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, lança, pela primeira vez, um edital para contemplar manifestações da cultura negra, quilombola e de periferia. O investimento é de R$ 1 milhão e vai contemplar 20 projetos culturais com o objetivo de fortalecer e valorizar as expressões culturais que representam a diversidade e a identidade do povo goiano.

O Edital nº 08/2025 “Tradição e Território – Goiás de todos nós”, do Fundo de Arte e Cultura (FAC), foi publicado no suplemento do Diário Oficial desta sexta-feira (31/10). Interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (3/11) até o dia 14 de novembro, pela Plataforma Baru (sistemabaru.cultura.go.gov.br), mediante o envio da documentação exigida em cada categoria.

O edital contempla três eixos principais: Cultura Quilombola, que apoia ações que promovam a memória, os saberes e as tradições das comunidades quilombolas, reconhecendo seus modos de vida como patrimônio imaterial de Goiás. As propostas podem envolver salvaguarda de acervos, práticas culturais tradicionais e oficinas conduzidas por mestres e mestras locais. Serão selecionados quatro projetos, no valor de R$ 50 mil cada.

Já o certame de Cultura das Periferias incentiva a produção artística e cultural das periferias urbanas do estado, valorizando a criatividade e o protagonismo dos territórios periféricos. Serão contempladas iniciativas em artes urbanas, formação e eventos culturais, com seis projetos selecionados, no valor de R$ 50 mil cada.

O último edital é o de Cultura Afro-Brasileira, que é destinado ao fortalecimento das expressões afro-brasileiras em diversas linguagens, como música, dança, teatro, literatura e audiovisual, estimulando a criação, circulação e pesquisa. Nesta categoria, poderão concorrer apenas pessoas negras (pretas e pardas). Serão apoiados 10 projetos, no valor de R$ 50 mil cada.

O edital completo está disponível no site do Fundo de Arte e Cultura: goias.gov.br/cultura/fundo-de-arte-e-cultura.