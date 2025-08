Goiás lança fundo de R$ 312 milhões com juros de 10% para impulsionar setores estratégicos

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou nesta terça-feira (5) a criação de um fundo estadual de R$ 312 milhões para oferecer crédito a empresários de setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do estado. O anúncio foi feito durante evento na sede da B3, em São Paulo. O fundo é voltado especialmente para áreas impactadas pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos, e terá recursos oriundos do ICMS sobre exportações. Segundo o governo, os valores não serão corrigidos por inflação nem sofrerão reajustes.

Caiado também aproveitou a ocasião para criticar o governo federal, ao comentar a ausência de apoio do Tesouro Nacional a empresas atingidas pelo aumento tarifário promovido por Donald Trump.

A linha de crédito terá uma taxa de juros de 10% ao ano — patamar inferior, segundo Caiado, ao praticado por bancos públicos federais como o BNDES e os fundos constitucionais. “É a menor taxa de juros que se tem no país”, afirmou. O fundo contará com a participação de investidores privados e bancos de investimento, em uma operação conjunta sem cobrança de taxas para os parceiros financeiros. O objetivo é criar um modelo misto de financiamento voltado ao setor produtivo. As áreas prioritárias para os financiamentos incluem energia, biometano, data centers, mineração e outros setores estratégicos para o crescimento econômico de Goiás.

Exploração de terras raras

Durante o evento, Caiado também chamou atenção para o potencial do estado na exploração de terras raras pesadas. Segundo ele, Goiás é o único estado do Ocidente com esse tipo de reserva em produção. Há uma mina já em atividade, outra com início de operação previsto para até o fim de 2026 e mais duas em fase de estudo. “O nosso minério tem qualidade superior ao das reservas do sul da China, que hoje domina esse mercado”, afirmou. Ele destacou ainda que, apesar da pequena participação no cenário global, Goiás possui grande potencial competitivo nessa área.

Além dos recursos próprios, a estrutura do fundo será complementada por investimentos vindos dos FIAGROs — fundos de investimento ligados ao agronegócio, que reúnem recursos de pequenos poupadores. Caiado também esclareceu que empresas envolvidas em atividades de exploração mineral não terão direito a créditos de ICMS, mesmo sendo contempladas pelo fundo.