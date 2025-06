Goiás lidera combate ao tráfico na região Centro-Oeste

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou, nesta quarta-feira (11), o Mapa de Segurança Pública de 2025 que consta que Goiás se destacou no combate ao tráfico de drogas, liderando a região Centro-Oeste com 5.630 ocorrências registradas. O estado também participou significativamente das 623,4 toneladas de maconha apreendidas na região, e colaborou nas apreensões de cocaína. No total, foram 2.349 armas de fogo apreendidas pelas forças de segurança goianas.

Outros crimes

O estado também enfrentou 1.193 casos de pessoas desaparecidas, enquanto 907 pessoas foram localizadas. Em 2024, as forças policiais cumpriram 9.992 mandados de prisão. Além disso, foram registrados 410 casos de mortes a esclarecer sem indício de crime, como “encontro de cadáver” ou “morte suspeita”.

Na área de serviços emergenciais, Goiás realizou 99.541 atendimentos pré-hospitalares e 16.220 buscas e salvamentos, com crescimento de quase 31% em relação ao ano anterior. Foram também 22.133 combates a incêndios, 6.928 alvarás emitidos e 11.092 vistorias técnicas realizadas, consolidando a atuação preventiva dos órgãos de fiscalização e socorro no estado.

O estado registrou, em 2024, 890 homicídios dolosos, com uma taxa de 12,11 por 100 mil habitantes, a segunda menor da região Centro-Oeste. As tentativas de homicídio somaram 1.168 casos, enquanto os feminicídios totalizaram 57 registros. Também foram contabilizados 15 casos de lesão corporal seguida de morte e 18 latrocínios (roubos seguidos de morte).

No enfrentamento à violência institucional, foram 92 mortes por intervenção de agentes do Estado, número de mais de 26% menor que no ano anterior. Já as mortes de agentes do Estado foram 2, e os suicídios entre esses profissionais subiram para 6 casos, representando um aumento de 50% em relação a 2023. Entre a população geral, o número de suicídios chegou a 479 casos, com taxa de 6,66 por 100 mil habitantes.

No trânsito, 1.197 pessoas morreram em acidentes ou em decorrência deles. Já os crimes patrimoniais apresentaram queda: foram 3.547 furtos de veículos, com taxa de 72,00 por 100 mil veículos, redução de mais 20% frente a 2023. Os roubos de veículos totalizaram 1.672 ocorrências, os roubos de carga somaram 14 casos (redução de quase 66%) e os roubos a instituições financeiras, apenas 3 registros.