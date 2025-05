No mês com o maior saldo de empregos formais desde o início da série histórica do Novo Caged, Goiás se destacou como um dos líderes nacionais em crescimento proporcional. Foram 14.780 vagas com carteira assinada criadas no estado em abril de 2025, o que representa uma alta de 0,91% no estoque de empregos formais — desempenho que coloca Goiás entre os três estados com maior crescimento relativo do país.

O relatório, divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que todas as 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo. Goiás superou a média nacional e ficou atrás apenas do Espírito Santo (+0,93%). O desempenho do estado confirma sua força como um dos motores do mercado de trabalho formal no Centro-Oeste.

Brasil supera marca histórica de 48 milhões de empregos formais

Em nível nacional, o saldo de abril foi de 257.528 novas vagas formais, o melhor desempenho da história para o mês, desde que o Novo Caged passou a ser adotado, em 2020. Com isso, o Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 48 milhões de vínculos com carteira assinada ativos.

Entre janeiro e abril, o país acumulou 922.362 novos empregos formais. No recorte dos últimos 12 meses, o número ultrapassa 1,6 milhão de novos postos.

Setor de serviços impulsiona geração de empregos em Goiás e no Brasil

O setor de serviços liderou a geração de empregos formais, com 136.109 novos postos em abril no país — mais da metade do saldo total. Em seguida vieram comércio (48.040 vagas), indústria (35.068), construção civil (34.295) e agropecuária (4.025).

Esse comportamento é refletido também em Goiás, que tem se beneficiado do crescimento de atividades urbanas, como comércio, serviços administrativos, e setores ligados à indústria e construção.

Salário médio de admissão cresce em abril

Outro dado positivo do levantamento é o aumento do salário médio de admissão, que chegou a R$ 2.251,81 em abril de 2025 — crescimento real de 0,71% em comparação a março. Em relação a abril de 2024, o aumento real foi de 0,28%.

Goiás mantém posição de destaque na geração de empregos formais

O desempenho de Goiás em abril consolida uma tendência de crescimento do estado no mercado formal de trabalho. Com um ritmo acima da média nacional, o estado se posiciona como um dos principais responsáveis pela retomada do emprego no Brasil em 2025, com destaque para o setor de serviços e a recuperação econômica em regiões urbanas.