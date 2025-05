Goiás na Estônia: busca por inovação digital

Goiás participa nesta semana da e-Governance Conference 2025, em Tallinn, capital da Estônia, um dos eventos mais relevantes do mundo sobre governo digital. Representando o estado, o vice-governador Daniel Vilela integra a missão internacional que reúne líderes e especialistas de mais de 90 países em debates sobre inovação, tecnologia e gestão pública eficiente.

Missão estratégica

A conferência marca o início de uma série de visitas técnicas da comitiva goiana a centros de referência em transformação digital. Após a Estônia, o grupo segue para a Finlândia e Singapura. O objetivo é conhecer soluções aplicadas em outros países e avaliar como elas podem ser adaptadas à realidade local. Segundo Daniel Vilela, a troca de experiências é fundamental para modernizar os serviços públicos e investir em tecnologias voltadas à segurança e à gestão.

Conexões globais

A missão também conta com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto. Ele destaca que a participação no evento permite dialogar com representantes de diversos países, compartilhar experiências de políticas públicas já em curso no estado e ampliar as perspectivas de desenvolvimento tecnológico e digital.

Foco em resultados

Durante o evento, o vice-governador reforçou a importância da modernização administrativa e da segurança digital como pilares de um serviço público mais eficiente. A presença de Goiás na conferência busca não apenas visibilidade, mas oportunidades concretas de cooperação internacional e investimentos em soluções tecnológicas que possam beneficiar a população.

Referência global

A e-Governance Conference, que está em sua 11ª edição, é organizada pela e-Governance Academy (eGA), com apoio do governo da Estônia. O evento reúne mais de 500 especialistas, representantes de empresas e autoridades públicas, em um espaço dedicado à inovação e ao futuro da administração pública digital.