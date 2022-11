Goiás participa do 1º Techstars Startup Weekend Games Online

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), unidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, são presença confirmada no 1º Techstars Startup Weekend Games Online. O evento começou nesta sexta-feira, 04. O 1º Techstars Startup Weekend Games Online vai até o domingo, 06, às 20h. O evento será totalmente online, com transmissão via Discord, aplicativo focado em chamadas de grupo, com transmissão em áudio e vídeo.

As Escolas do Futuro Luiz Rassi, de Aparecida de Goiânia; José Luiz Bittencourt, de Goiânia, e Sarah Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira, de Santo Antônio do Descoberto, são apoiadoras do 1º Techstars Startup Weekend Games Online. Os alunos das EFGs participantes da jornada terão acesso livre aos laboratórios das unidades para acompanhar o evento.

O desafio proposto pelo 1º Techstars Startup Weekend Games Online é focado no mundo do entretenimento. Os inscritos precisarão resolver problemas deste mercado, criando oportunidades e soluções disruptivas que tenham capacidade de impactar diferentes gerações. O problema colocado é bastante complexo e, justamente por isso, o evento conta com a presença de mentores, investidores, cofundadores e patrocinadores de startups já estabelecidas, para orientar e auxiliar os participantes durante essa jornada.