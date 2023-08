Goiás pode ter temperatura de até 43°C nos próximos dias

O tempo seco e as altas temperaturas prometem chegar com tudo em Goiás. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os próximos dias do período de estiagem – que vai até o fim de setembro – e a influência do El Niño, as temperaturas, principalmente na região Norte do Estado, deve chegar a até 43°C. A umidade do ar deve atingir a casa dos 10%.

Confira, abaixo, cuidados pessoas para essa época do ano:

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

Dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo;

Fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evite a prática de exercícios físicos entre 10h e 16h;

Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e antes de dormir;

Use chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Cuidados com o ambiente