Goiás realiza análise operacional de ônibus elétricos

Os primeiros ônibus elétricos adquiridos pelo Governo de Goiás estão passando por uma fase crucial de avaliação operacional antes de começarem a transportar passageiros. Estes veículos, que já começaram a circular pelo Eixo Anhanguera em Goiânia, estão sendo testados quanto ao seu desempenho em diversas situações de tráfego, incluindo subidas, descidas e passagens pelos terminais.

De acordo com informações da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), este mesmo processo será realizado com os outros cinco ônibus elétricos que chegarão à cidade até julho deste ano. Após 15 dias de operação vazia e resultados satisfatórios, os veículos serão liberados para transporte de passageiros, com capacidade para até 181 pessoas cada.

O subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte da SGG, Miguel Angelo Pricinote, destaca a importância desta fase de testes para garantir a eficiência e segurança dos ônibus elétricos, especialmente em relação à acessibilidade e padrões de segurança para os passageiros.

Com um investimento de R$4,3 milhões, os ônibus elétricos modelo Super Padron possuem 23 metros de comprimento, sendo os maiores do mundo em sua categoria, e autonomia de 200 quilômetros. Equipados com ar-condicionado e rede wi-fi, esses veículos fazem parte do Projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC), que visa modernizar o sistema de transporte público em Goiás.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, enfatiza que tais investimentos só foram possíveis graças ao modelo de gestão adotado, que inclui subsídios do Governo de Goiás em parceria com as prefeituras locais. Ele também destaca que até 2026, os usuários do transporte público na região poderão desfrutar de uma série de melhorias, incluindo a renovação total da frota com veículos elétricos.

Além do Eixo Anhanguera, o BRT Norte-Sul e linhas alimentadoras também serão contemplados com ônibus elétricos, totalizando 200 veículos e representando uma renovação significativa da frota de transporte público na grande Goiânia.