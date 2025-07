Goiás recebe 21 novos peritos médicos federais

A partir deste mês de agosto, 21 novos peritos médicos federais atuarão nas Agências da Previdência Social de Goiás, como parte de um reforço nacional promovido pelo Ministério da Previdência Social. As nomeações foram publicadas nesta quarta-feira (30), no Diário Oficial da União, após concurso público realizado em fevereiro deste ano, o primeiro em 15 anos para a função. O objetivo é enfrentar a fila do INSS e aumentar a capacidade de atendimento.

Com os novos servidores, o número de peritos em Goiás sobe para 122, ampliando em 20,79% a capacidade operacional do estado. No total, a Região Centro-Oeste receberá 74 novos profissionais, o que representa aumento de 28% na capacidade da perícia. As cidades goianas que terão reforço são: Catalão, Formosa, Goianésia, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Mineiros, Niquelândia, Porangatu, Rio Verde e Uruaçu.

Atendimento reforçado

Em todo o Brasil, 500 novos peritos foram aprovados no concurso. Nesta etapa inicial, 250 deles foram nomeados. A expectativa é de que todos estejam em exercício ainda em agosto. Serão atendidos 235 municípios, com prioridade para as regiões Norte e Nordeste, onde as filas são maiores: o Norte terá crescimento de 46,56% na capacidade de atendimento e o Nordeste, 36,31%.

No Centro-Oeste, o aumento é de 28%, enquanto Sudeste e Sul receberão reforços mais modestos, de 5,2% e 2,7%, respectivamente. Segundo o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, os novos profissionais atuarão nos locais com maior demanda. “Esse reforço vai fazer diferença real para o cidadão que aguarda por atendimento”, afirmou.

O concurso foi realizado em 16 de fevereiro de 2025, com quase 14 mil candidatos inscritos, sob organização do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Presidente da Emater Goiás assume vice-presidência nacional da Asbraer