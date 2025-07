Goiás recebe o clube do Remo na última rodada do primeiro turno

O time esmeraldino fecha o primeiro turno em um confronto entre clubes que estão nas primeiras colocações. O Goiás é o campeão simbólico dessa primeira etapa do campeonato brasileiro da série B. O Remo é o quinto colocado e vem a Goiânia em busca de uma vitória capaz de conduzi-lo ao G4. Segundo o técnico Vagner Mancini, chegar em primeiro lugar na virada do turno não tem nenhum reconhecimento oficial, não tem troféu nem medalhas, mas é um grande incentivo para iniciar o segundo turno e continuar lutando em busca da classificação e do tricampeonato da competição.

O técnico Vagner Mancini terá que fazer pelo menos duas alterações no time esmeraldino. As mudanças são nos setores defensivo e ataque. Luiz Felipe entra no lugar de Messias, que cumpre suspensão automática, para formar a dupla de zaga com Tite. No ataque Pedrinho volta ao time titular no lugar do volante Marcão. Com isso, Wellington Rato permanece na meia de armação. O lateral esquerdo Moraes tem chances de entrar como titular na lateral esquerda. Se isso acontecer, sai Diego Caito, que não vive um bom momento e Willean Lepo volta para sua posição de origem na lateral direita. Goiás e Remo se enfrentam na Serrinha às 21:35 hs.

Filho de Fernandão no Vila

O volante Enzo, destaque da Aparecidense, acertou pré-contrato com o Vila Nova e terá novo destino na próxima temporada. O filho de Fernandão deixa a série D para jogar a série B pelo Vila Nova. A contratação de Enzo chama a atenção pelo fato de seu pai (Fernandão) ter sido um ídolo no maior rival do Vila e ter afirmado que jamais vestiria a camisa do Tigre. Enzo não tem o mesmo apego ao Goiás, pois sua formação aconteceu na base do Internacional, não na Serrinha. Enzo começou a jogar como atacante, mas mudou de posição e se transformou em segundo volante, onde se firmou como jogador profissional.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o Coritiba na próxima quinta-feira no OBA, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Jogo considerado de alto grau de dificuldade, considerando que o Coxa é o vice-líder da competição. Tiago Pagnussat cumpriu suspensão automática, mas se recupera de uma lesão, a mesma situação do meia Jean Mota. O técnico Luisinho Lopes reconhece as dificuldades que vai encontrar no jogo contra o Coritiba, mas ao mesmo tempo entende que precisa muito da vitória para continuar na luta por uma vaga no G4. O jogo contra o vice-líder acontece na próxima quinta-feira às 21:35 hs no Onésio Brasileiro Alvarenga.

Quem é o Centro Oeste?

O novo integrante da elite do futebol goiano vem da vizinha cidade de Nerópolis, Clube fundado em 2009. O Centro Oeste SAF conquistou o acesso inédito e vai disputar a primeira divisão do campeonato em 2026. O time neropolino decide com a Anapolina o título da Divisão de Acesso do campeonato estadual. O Clube pretende mandar seus jogos no estádio Jaime Guerra, no Município de Nerópolis e tem como cores principais em seu uniforme o azul e branco. O estádio Jaime Guerra tem capacidade para receber um público de 4 mil espectadores. Dirceu Antônio de Oliveira Junior é o presidente do Centro Oeste SAF. Em sua primeira participação na primeira divisão do futebol goiano, o Centro Oeste tem como objetivo a permanência na elite, para nos anos seguintes buscar maiores objetivos.

MOSAICO

>>> O badalado craque Neymar pode estar de saída do Santos. De acordo com informações do jornal francês GOAL France, Neymar mantém tratativas adiantadas com o Olympique de Marseille.

>>> O técnico Rafael Lacerda finalmente terá uma semana livre para preparar o time do Atlético. O treinador não poderá contar com o zagueiro Alix e o atacante Talisson, suspensos, mas terá o retorno do goleiro Paulo Vítor, do zagueiro Matheus Felipe, do lateral Conrado e do volante Willian Maranhão.

>>> Classificados para a próxima fase da série D, Aparecidense e Goiatuba não se iludem e sabem das dificuldades que os esperam na sequência da competição. A Aparecidense enfrenta o Maricá-RJ e o Goiatuba tem pela frente o São José do Rio Grande do Sul.

>>> Segundo Tulio Lustosa, Diretor de Futebol da Aparecidense, o mata-mata é outro campeonato. “Os bons números da primeira fase ficaram no passado e não farão diferença alguma na próxima fase”

>>> “Podem esperar um time aguerrido, que vai competir muito em busca de seu objetivo, comentou o Diretor de Futebol do Goiatuba, Osvaldo Neto”.

>>> Aos 32 anos, o atacante Edu, ex-Goiás, anuncia pausa na carreira para “cuidar da saúde mental e dedicar mais tempo à família”. Em sua passagem pelo Goiás, acumulou 23 jogos e marcou 4 gols. Edu joga atualmente no Cuiabá.

>>> O lateral esquerdo Lucas Lovat continua aguardando uma oportunidade para deixar o Goiás. O atleta perdeu espaço no Verdão, principalmente depois da contratação de Moraes, que já assumiu a condição de titular do time da Serrinha.

